　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

韓國開出亞洲股市禁空令第一槍！義大利也禁止放空　英國限制放空義西公司股票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼股市。（圖／路透社）

▲各國紛紛準備頒布禁空令。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

全球正遭遇股災，各國政府也紛紛祭出緊急特殊措施，試圖搶救股市。像是南韓今（13）日宣佈，將禁止股票賣空六個月；德國交易所也表示，考慮頒布禁止賣空令。《華爾街日報》也報導，英國金融監管局（Financial Conduct Authority）宣佈，今天暫時禁止做空部分義大利和西班牙公司股票。

英國金融監管局表示，此舉根據歐盟議會法規的第23條和26條規定實施，旨在支援義大利證交委員會和西班牙國家證券市場委員會。

請繼續往下閱讀...

根據新浪財經報導，德國證交所發言人也表示，考慮禁止放空；義大利證交所也宣布今天開始實施禁止股市放空。

截至台灣時間下午6:20，德國股市上漲354點，漲幅3.7％；英國股市上漲4.68％；法國CAC指數上漲4.47％。

至於台灣，官方目前還沒有實施股市禁空令。金管會主委顧立雄日前表示，各財金部會首長會密切研究國安基金的進場時機與方式，金管會則會重點關注是否有「非理性下跌」。

他表示，何時要做禁止放空都已經規定好了，就算南韓祭出禁空令，也有一定的階段步驟。目前韓國也是在必要時，才對特定指標或條件做限制，而台股目前還沒有到必須祭出禁空令的階段。


＃ 揭開 Her 的小心機！！！


ET快訊
蔡宜芳進摩鐵爆不倫　民眾黨處分出爐了！
夫帶小三爽遊泰國…拉妹妹作陪！　正宮見「15年好同事」崩潰
莉婭揭「毀滅性證據內幕」　開嗆：都Keanna在惹事！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

橙的「由虧轉盈」董事會決議通過：配發每股現金股利0.1元　近三年首次配息！

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

行政院前院長陳冲：前瞻基礎建設不只綁樁撒錢　要考量新社會契約

政院挺中火公告「臺中市生煤條例」無效　台電：去年減煤四成幾近達標

韓國開出亞洲股市禁空令第一槍！義大利也禁止放空　英國限制放空義西公司股票

夏普獲日本經產省補助增設口罩產線　力拚月產能達600萬片

「疫」外收穫！經部：投資臺灣三大方案突破9000億大關

歐股開盤全面反彈！　英國股市上漲2.6%、德法股市反彈逾1%

台指期尾盤拉抬697點重返萬點　分析師：下周反彈機率大

亞股先殺後拉！　日股跌幅由10%縮至6%、陸港股跌幅約1%最抗跌

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

橙的「由虧轉盈」董事會決議通過：配發每股現金股利0.1元　近三年首次配息！

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

行政院前院長陳冲：前瞻基礎建設不只綁樁撒錢　要考量新社會契約

政院挺中火公告「臺中市生煤條例」無效　台電：去年減煤四成幾近達標

韓國開出亞洲股市禁空令第一槍！義大利也禁止放空　英國限制放空義西公司股票

夏普獲日本經產省補助增設口罩產線　力拚月產能達600萬片

「疫」外收穫！經部：投資臺灣三大方案突破9000億大關

歐股開盤全面反彈！　英國股市上漲2.6%、德法股市反彈逾1%

台指期尾盤拉抬697點重返萬點　分析師：下周反彈機率大

亞股先殺後拉！　日股跌幅由10%縮至6%、陸港股跌幅約1%最抗跌

中職／曾陶鎔滿貫砲！味全龍4上4比2逆轉統一獅　

二度叩關奧運締造歷史　陳念琴：挑戰才要開始

草爺解約「在不瘋狂」前東家後　爆與嘎嘎助陣好友...現況曝光！

Timberland SS 2020示範春夏6大重點穿搭！顛覆你對踢不爛的想像

羅志祥遭指「暗諷女友整型」　周揚青罕見回嗆酸民：我喜歡正面剛！

南韓真實版《梨泰院Class》！3年輕人創辦...1年變50家連鎖酒館

坦言「疫情難預測」　陳時中：中國說的大家不信、WHO又什麼都不說

中國知名恆大地產揹「3.47兆債務」　拋罕見折扣賣屋…專家警告：業界都要小心

離地110公尺！全台最高最長「南投雙龍七彩吊橋」　18日開放線上訂票

鐵路警李承翰遭刺死案　醫師出庭證稱：被告當下喪失辨識「可能有幻聽」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

財經熱門新聞

網購口罩神回饋　22元銀行全埋單

骨牌熔斷潮！　全球8國股市熔斷

台股早盤暴跌640點！國安基金信心喊話未奏效　指數跌破萬點關卡

即／美股開盤熔斷　道瓊崩1700點

國安基金喊話　台股3大優勢

華航高階主管調度　虎航董事長辭職

雙重利空夾擊　歐洲股市大崩盤創紀錄

美股期指翻紅！道瓊期指急拉近千點　預告美股今晚可能反攻

逐筆交易新制　散戶用市價單要小心

台積電跌破年線　開盤市值蒸發4600億元

影／新台幣後市怎麼看？　外匯專家李其展剖析3大關鍵

郭台銘：台灣有無加入世界組織不重要

新冠肺炎報稅優惠、紓困貸款　9大QA一次看！

謝金河：世界正在醖釀巨變！歐盟恐解體

更多熱門

相關新聞

鼓勵封城義大利人　Pornhub開放免費看

鼓勵封城義大利人　Pornhub開放免費看

義大利受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，成為全球第二嚴重疫區，確診人數達15,113人，死亡人數也累計1,016人。知名成人網站Pornhub為了鼓勵義大利人隔離期間能夠乖乖待在家中，竟然開放當地人「高級帳號可免費觀看一個月」的超佛心服務，在網路上引發討論。

藍寶堅尼宣布產線全面停工

藍寶堅尼宣布產線全面停工

男逛街腰際卡「大圓盤」防人靠近

男逛街腰際卡「大圓盤」防人靠近

英國疫情大流行　台灣要積極備戰

英國疫情大流行　台灣要積極備戰

關鍵字：

禁空令限空令義大利南韓英國西班牙證券

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

蘋果新iPhone傳官網直接上架

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

房東為省8千害「情侶洗澡中毒雙亡」下場曝

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面