韓國開出亞洲股市禁空令第一槍！義大利也禁止放空　英國限制放空義西公司股票

▲各國紛紛準備頒布禁空令。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

全球正遭遇股災，各國政府也紛紛祭出緊急特殊措施，試圖搶救股市。像是南韓今（13）日宣佈，將禁止股票賣空六個月；德國交易所也表示，考慮頒布禁止賣空令。《華爾街日報》也報導，英國金融監管局（Financial Conduct Authority）宣佈，今天暫時禁止做空部分義大利和西班牙公司股票。

英國金融監管局表示，此舉根據歐盟議會法規的第23條和26條規定實施，旨在支援義大利證交委員會和西班牙國家證券市場委員會。

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根據新浪財經報導，德國證交所發言人也表示，考慮禁止放空；義大利證交所也宣布今天開始實施禁止股市放空。

截至台灣時間下午6:20，德國股市上漲354點，漲幅3.7％；英國股市上漲4.68％；法國CAC指數上漲4.47％。

至於台灣，官方目前還沒有實施股市禁空令。金管會主委顧立雄日前表示，各財金部會首長會密切研究國安基金的進場時機與方式，金管會則會重點關注是否有「非理性下跌」。

他表示，何時要做禁止放空都已經規定好了，就算南韓祭出禁空令，也有一定的階段步驟。目前韓國也是在必要時，才對特定指標或條件做限制，而台股目前還沒有到必須祭出禁空令的階段。



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