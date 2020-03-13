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川普私下透：擔心被感染！ 他憶：與確診巴西總統發言人「僅一步之距」

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▲▼巴西總統新聞發言人瓦恩加滕（右1戴帽者），訪美期間曾與川普近距離接觸。（圖／翻攝自Instagram／fabiowajngarten）

▲川普與確診的巴西總統發言人僅一步之距。（圖翻攝自Instagram／fabiowajngarten）

記者陳亭伃／綜合報導

巴西總統府發言人日前傳出確診為新冠肺炎患者，而追溯過去他的出國史，竟在本月7日時曾與美國總統川普、副總統潘斯進行晚餐會面。這讓美國、巴西兩國相當緊張。白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）透過聲明表示，川普跟潘斯目前尚未有計畫要進行病毒檢測。

根據《CNN》報導，巴西總統波索納洛7日前往川普位於佛羅里達州的私人俱樂部進行官方會議，他的新聞秘書沃恩加登（Fabio Wajngarten）也陪同出席。然而沃恩在返國之後，卻出現疑似新冠肺炎的症狀，經過篩檢之後確定感染新冠病毒。

對此，曾接觸與可能接觸的巴西、美國兩國官員相當緊張。川普12日更還接見了愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar），雖一開始表示並未有沃恩加登直接接觸，但在13日出現的合照中，可以看到他與川普的距離僅只有肩並肩而已，這讓外界相當憂心潘斯、川普的健康狀況。

美國白宮則發表聲明中提到，川普在會議中幾乎沒有沃恩加登有互動，因此「目前沒有檢測的必要」。而根據川普親信透露，川普在得知沃恩加登確診後，很擔心自己也受到感染。

▲▼川普與巴西總統見面。（圖／路透）

▲川普與巴西總統見面。（圖／路透）

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