「疫」外收穫！經部：投資臺灣三大方案突破9000億大關

▲經濟部投資台灣事務所今（13）日通過7家中小企業擴大投資案，推升投資臺灣三大方案投資總額突破9000億元大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加速台商及中小企業投資台灣腳步。經濟部投資台灣事務所今（13）日通過7家中小企業擴大投資案，推升投資臺灣三大方案投資總額突破9000億元大關。

投資臺灣事務所今天通過永溢環保、震勵機械、福隆鋁業、隴鈦銅器、勝新機械、利電電機及格斯科技，將在台擴大投資超過38億元，推升投資臺灣三大方案投資總額達9,030億元，預估創造74,997個本國就業機會。

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其中，格斯科技是高鎳與富鋰錳三元體系鋰離子電池正極材料、電池芯及電池模組研發製造團隊，今年將跨入快充、快放LTO軟包電池芯與模組設計及製造。由於儲能與電動車將帶動全球電池產業新一波成長，預期鋰離子電池未來極具商機。為

加速國際市場佈局，以及提供國內高階鋰離子電池的核心關鍵—電池芯，國內現況是長期多仰賴國外進口，格斯科技預計未來三年，將在桃園中壢工業區投入近25億元建置新廠導入自動化生產設備，預計招募近200位人才，投入下世代固態電池研發。

格斯科技表示，期望能打破目前國際市場被中、日、韓等國壟斷的態勢，帶動台灣整體相關電池產業提昇至國際級水準，打造臺灣成為新能源電池關鍵材料及製造中心，帶動臺灣電池業達國際級水準。

另外，福隆鋁業專攻高強度鋁合金客製化產品，接軌高科技產業，是國際知名品牌手機鋁合金外殼的供應商，更打入航空零組件產業鏈。預計斥資近2億元在高雄市路竹區增設新廠，導入智能管理系統。

福隆鋁業指出，目標提升生產作業精細度，使產品少量多樣精緻化，突破傳統鋁合金產業削價競爭惡性循環，並積極開發國外市場與客戶，拓展國際能見度，更可為國內就業市場增加82個工作機會。