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【黃寶慧】慧眼看天下／新冠肺炎疫情不止　聶建中:不確定性成最大因素

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲全球，世界衛生組織WHO終於在11日正式定義為全球大流行疾病，美國總統川普也緊急對全國發表談話，宣布從13日開始，限制除了英國之外的歐洲國家人士入境美國，也提供規模50億美元的中小企業貸款及200億美元的減稅方案。淡江大學財務金融學系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中表示，新冠疫情擴散蔓延的速度超出人們的想像，遠遠超過各國的篩查措施和更新速度，由於這種病毒有許多情況還不為人所知，有太多的未知數引發的不確定性，成了影響全球的最大因素。

不確定性會衝擊市場投資氛圍，從美股的表現就可看出端倪，本周美股歷經上衝下洗的大幅振盪，美股12日3大指數開盤跳水，道瓊工業指數暴跌近1700點，3大指數在開盤10分鐘不到，跌幅就達到7%，觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。

投資人對疫情擴散不見底的恐慌心理，還有市場對川普提出的救市方案普遍悲觀，都讓經濟前景堪憂。聶建中補充，其實美股熔斷機制分為三級，若指數跌幅達到7%，就會啟動第一級熔斷，將會暫停交易15分鐘；若恢復交易後跌幅擴大至13%，則將啟動第二級熔斷，會再度暫停15分鐘；但若恢復交易後，在收盤25分鐘前跌幅達到20%，則將直接暫停交易至收盤。而目前全球股市距離2月的高點已經下跌超過兩成，正式步入技術性熊市，這也創下1931年美國經濟大蕭條以來，最快由牛轉熊的紀錄。

疫情也在歐洲持續延燒，其中義大利確診人數已經破萬，死亡人數也突破600人，雖然當局有下令封城、全境封鎖等措施，但疫情仍未趨緩，為何義大利疫情一發不可收拾? 對此，聶建中表示，目前世界衛生組織仍稱這是個「謎」，但從義大利的防疫政策和民情風俗仍有跡可循。義大利是熱情、家庭連結親密的民族，友人見面會先互親臉頰，周末家族又常會舉行大型聚餐，最近恰好又遇上嘉年華節慶，大批民眾在廣場遊行、觀賞表演，這些都可能成為群聚感染的溫床。不過義大利和中國大陸起初因為隱匿疫情造成大流行的情況相比，當局處理疫情的優點是資訊非常透明，加上社群媒體的傳播很自由發達，民眾可以透過網路獲得許多一手消息。


▼更多專訪的內容，將會在3月14日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。
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