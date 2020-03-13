　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

亞股先殺後拉！　日股跌幅由10%縮至6%、陸港股跌幅約1%最抗跌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼股市。（圖／路透社）

▲亞股今天先殺後拉，終場跌幅普遍縮減。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

受到歐美股市大跌影響，亞股今（13）日早盤受驚下跌，日股一度慘跌逾10％，南韓也一度暴跌近9％，觸發熔斷機制暫停交易，不過，行情在中午過後開始轉變，亞股紛紛反彈，縮減跌幅，收盤時，日股跌幅縮減至6.08％，韓股跌幅3.4％，陸港股市跌幅約1％。

日股今可說是亞股最慘，一度下跌1869點，跌幅超過10％，是繼90年代日本泡沫經濟後，30年來最慘紀錄，不過，買盤在下午過後開始進場，逐步收復失土，終場下跌1,128點，收在17,431點，跌幅縮至6.08％。

請繼續往下閱讀...

韓股開盤直落，上午一度觸發熔斷機制，股市停止交易20分鐘，但一樣到了下午1點多，開始反彈，終場下跌62點，收在1,771點，跌幅縮至3.43％。

上證指數今日相對抗跌，終場下跌36點，收在2,887點，跌幅1.23％；香港恆生指數雖一度跌了7.36％，但一樣在下午盤反攻，終場僅跌276點，收在24,032點，跌幅1.14％。

▲▼受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚，一枝獨秀。受疫情影響，號子看盤人數也較以往少了許多。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股開盤一度跌破萬點。（圖／記者湯興漢攝）

台股開盤雖一路下跌786點，一度跌破萬點，但也隨著美股期指急拉而反攻約5百點，終場下跌293點、收10,128點，跌幅2.82％。


＃ 揭開 Her 的小心機！！！

ET快訊
明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多　還要下多久...氣象局說
嫌7元運費…李來希「開車去花蓮」買口罩：誰要什麼實名制2.0
快訊／國寶級詩人楊牧過世　享壽80歲
新北男與25歲女友陳屍床上　遺書曝「無法割捨對前妻的感情」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「疫」外收穫！經部：投資臺灣三大方案突破9000億大關

歐股開盤全面反彈！　英國股市上漲2.6%、德法股市反彈逾1%

台指期尾盤拉抬697點重返萬點　分析師：下周反彈機率大

亞股先殺後拉！　日股跌幅由10%縮至6%、陸港股跌幅約1%最抗跌

新台幣匯率午後反彈！收盤貶值6分　收在30.21元兌1美元

台灣酒吧、特殊娛樂業集中在哪？　營業人道路地圖全都露

疫情衝擊產業界怕斷鏈　經長沈榮津：協調加速原物料通關

新冠肺炎疫情升溫　花旗防疫大作戰確保營運不中斷

英鎊匯價創五個月新低！　換新台幣5萬多賺3400元

無薪假人數逐步攀升　勞動部9大紓困方案一次看

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

「疫」外收穫！經部：投資臺灣三大方案突破9000億大關

歐股開盤全面反彈！　英國股市上漲2.6%、德法股市反彈逾1%

台指期尾盤拉抬697點重返萬點　分析師：下周反彈機率大

亞股先殺後拉！　日股跌幅由10%縮至6%、陸港股跌幅約1%最抗跌

新台幣匯率午後反彈！收盤貶值6分　收在30.21元兌1美元

台灣酒吧、特殊娛樂業集中在哪？　營業人道路地圖全都露

疫情衝擊產業界怕斷鏈　經長沈榮津：協調加速原物料通關

新冠肺炎疫情升溫　花旗防疫大作戰確保營運不中斷

英鎊匯價創五個月新低！　換新台幣5萬多賺3400元

無薪假人數逐步攀升　勞動部9大紓困方案一次看

大專棒聯／文化、嘉大率先四強　國體、開南取有利位置

SBL／板樹體育館初體驗　蔣淯安：球員防疫須自我要求

馬尼拉封城30天　杜特蒂收到習近平慰問信「有需要跟我說一聲就行」

網路面試＋線上提交視頻　上海音樂學院「藝考」初試方式出爐

巴西發言人確診前見川普　陳以信籲蔡英文：正副總統應異地上班

台南女大鬧急診室…見警察到場「5字髒話」狂噴！被逮瞎扯：我是罵護士

老婆去菜市場買雞…回家捧一盒「啾啾叫紙箱」！　人夫被迫收編：什麼鬼啦

為5萬元刺死債主！母哀慟目睹親兒胸口噴血「死不瞑目」　怒求償800萬

扶輪捐贈台東縣免費肝炎篩檢　助台東人遠離肝苦

防疫機制再升級　嘉義長庚探視時間限10:00~14:00

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

財經熱門新聞

網購口罩神回饋　22元銀行全埋單

骨牌熔斷潮！　全球8國股市熔斷

台股早盤暴跌640點！國安基金信心喊話未奏效　指數跌破萬點關卡

即／美股開盤熔斷　道瓊崩1700點

國安基金喊話　台股3大優勢

華航高階主管調度　虎航董事長辭職

雙重利空夾擊　歐洲股市大崩盤創紀錄

美股期指翻紅！道瓊期指急拉近千點　預告美股今晚可能反攻

逐筆交易新制　散戶用市價單要小心

台積電跌破年線　開盤市值蒸發4600億元

影／新台幣後市怎麼看？　外匯專家李其展剖析3大關鍵

郭台銘：台灣有無加入世界組織不重要

新冠肺炎報稅優惠、紓困貸款　9大QA一次看！

謝金河：世界正在醖釀巨變！歐盟恐解體

更多熱門

相關新聞

沈富雄直指川普「不及格」原因

沈富雄直指川普「不及格」原因

新冠肺炎疫情在歐美各國狂爆且波及國家經濟，近日多國政要還陸續傳出自身或周遭人士確診，對此，前立委沈富雄說，美國總統川普的看法原本是對的，但是不學無術，又多政治考量，以致本週方寸大亂，又是侈言所得稅全免，又是歐洲航班全停，結果股市狂瀉，「他不及格了」。

台股大震盪！　尾盤急拉收盤跌293點

台股大震盪！　尾盤急拉收盤跌293點

大立光尾盤急拉漲80元　一日震盪近440元

大立光尾盤急拉漲80元　一日震盪近440元

台股反攻萬點！多頭進場急拉5百點　股王大立光率先翻紅

台股反攻萬點！多頭進場急拉5百點　股王大立光率先翻紅

泛國巨家族跌停鎖死　被動元件跳水

泛國巨家族跌停鎖死　被動元件跳水

關鍵字：

亞股台股韓綜日經香港恆生上證加權指數股市

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

蘋果新iPhone傳官網直接上架

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

巴西總統發言人確診　川普回應了

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面