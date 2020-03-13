亞股先殺後拉！　日股跌幅由10%縮至6%、陸港股跌幅約1%最抗跌

▲亞股今天先殺後拉，終場跌幅普遍縮減。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

受到歐美股市大跌影響，亞股今（13）日早盤受驚下跌，日股一度慘跌逾10％，南韓也一度暴跌近9％，觸發熔斷機制暫停交易，不過，行情在中午過後開始轉變，亞股紛紛反彈，縮減跌幅，收盤時，日股跌幅縮減至6.08％，韓股跌幅3.4％，陸港股市跌幅約1％。

日股今可說是亞股最慘，一度下跌1869點，跌幅超過10％，是繼90年代日本泡沫經濟後，30年來最慘紀錄，不過，買盤在下午過後開始進場，逐步收復失土，終場下跌1,128點，收在17,431點，跌幅縮至6.08％。

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韓股開盤直落，上午一度觸發熔斷機制，股市停止交易20分鐘，但一樣到了下午1點多，開始反彈，終場下跌62點，收在1,771點，跌幅縮至3.43％。

上證指數今日相對抗跌，終場下跌36點，收在2,887點，跌幅1.23％；香港恆生指數雖一度跌了7.36％，但一樣在下午盤反攻，終場僅跌276點，收在24,032點，跌幅1.14％。

▲台股開盤一度跌破萬點。（圖／記者湯興漢攝）

台股開盤雖一路下跌786點，一度跌破萬點，但也隨著美股期指急拉而反攻約5百點，終場下跌293點、收10,128點，跌幅2.82％。



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