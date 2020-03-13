疫情衝擊產業界怕斷鏈　經長沈榮津：協調加速原物料通關

▲民生化工業者普遍在意的是加速通關的政策，以利原物料順利進出口，避免因疫情造成產業斷鏈危機，經濟部長沈榮津承諾協助跨部會協調。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球產業供應鏈，經濟部今（13）日邀請民生化工業者座談，由於產業庫存原料已經逐漸用罄，經長沈榮津回應表示，將協助跨部會協調原物料加速通關，以避免產業斷鏈危機。

針對疫情衝擊國內經濟與產業發展，經濟部長沈榮津繼昨天與資通訊產業面對面座談後，今天再度邀請民生化工業者座談，所幸民生化工產業受到的直接影響較小，經濟部下周一、二將再邀集金屬機電、內需服務型產業的業者到部，了解產業現況與需求，以利擬定紓困方案。

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民生化工產業看起來沒有受到太大的影響，不過業者對於銀行紓困措施、防疫支出協助、人力運用的彈性、工業用口罩的需求與加速原物料通關等議題提出看法與建議。

沈榮津表示，業者普遍在意的是加速通關的政策，過去庫存的原料已經用得差不多了，因此盼政府能協助，避免因為進出口卡關而造成斷鏈。沈榮津在會中允諾會朝這個方向努力，經濟部也會透過外館蒐集各國目前的進出口規定，供業者參考依循。

另外，業者希望未來銀行在執行相關的紓困措施時，可以從企業的角度出發，符合企業的期待。此外，業者也提到，防疫以及參展費用的支出，希望政府能夠支持。至於產業用口罩不足的問題，也會請工業局協調。