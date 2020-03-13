台指期尾盤拉抬697點重返萬點　分析師：下周反彈機率大

▲台指期3月13日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（13）日上演急殺急拉的戲碼，開盤因受美股重挫因素影響大跌613點，來到9749點，甚至一度下殺至9450點跌，大跌912點，不過就在收盤前1小時，突然開始大幅度拉抬，一度衝到10,147點，終場以10,021點作收，下跌341點，與現貨相較，逆價差107.87點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，今晚美股若能再出現反彈走勢，下周台指期反彈機會相當大。

王榮旭表示，台指期今天雖然大跌，不過最後拉出很長的下影線，盤中逆價差也一度來到160、170點，逆價差擴大的情況下也意味著市場過度恐慌，下周三也即將進入台指期結算，在逆價差大的情況下，要不是現貨大盤下壓配合台指期的弱勢，不然就是台指期必須拉抬配合台股，從今天的盤勢來看，今天追空的有被軋空的可能。

請繼續往下閱讀...

王榮旭說，今天外資並非全面偏空，賣超現貨300億，但在期貨卻是買超4,068口淨多單，所以可以看出來外資今天是一手買期貨一手賣現貨，這也代表外資怕被軋單，因此進行多頭避險。

另外，王榮旭也說，美股電子盤目前是反彈狀況，若今天晚上也持續反彈，那麼下周台指期在上半周有機會可以出現反彈格局。