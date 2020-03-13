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台指期尾盤拉抬697點重返萬點　分析師：下周反彈機率大

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▲▼台指期3月13日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期3月13日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（13）日上演急殺急拉的戲碼，開盤因受美股重挫因素影響大跌613點，來到9749點，甚至一度下殺至9450點跌，大跌912點，不過就在收盤前1小時，突然開始大幅度拉抬，一度衝到10,147點，終場以10,021點作收，下跌341點，與現貨相較，逆價差107.87點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，今晚美股若能再出現反彈走勢，下周台指期反彈機會相當大。

王榮旭表示，台指期今天雖然大跌，不過最後拉出很長的下影線，盤中逆價差也一度來到160、170點，逆價差擴大的情況下也意味著市場過度恐慌下周三也即將進入台指期結算，在逆價差大的情況下，要不是現貨大盤下壓配合台指期的弱勢，不然就是台指期必須拉抬配合台股，從今天的盤勢來看，今天追空的有被軋空的可能。

請繼續往下閱讀...

王榮旭說，今天外資並非全面偏空，賣超現貨300億，但在期貨卻是買超4,068口淨多單，所以可以看出來外資今天是一手買期貨一手賣現貨，這也代表外資怕被軋單，因此進行多頭避險。

另外，王榮旭也說，美股電子盤目前是反彈狀況，若今天晚上也持續反彈，那麼下周台指期在上半周有機會可以出現反彈格局。

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