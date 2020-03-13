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新冠肺炎疫情升溫　花旗防疫大作戰確保營運不中斷

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▲▼花旗銀行。（圖／資料照）

▲面對疫情升溫，花旗銀行目前已採取積極且嚴謹的防疫措施，以確保員工的健康安全。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，花旗（台灣）董事長莫兆鴻表示，目前已採取積極且嚴謹的防疫措施，以確保員工的健康安全，同時也制定各項危機應變計畫，將適時調整營運。

花旗亞太區執行長Peter Babej表示，2019年亮麗的表現來自於一直致力於為客戶提供最佳的協助。以客戶為中心仍然是2020年及未來的核心承諾，未來將持續為花旗帶來獲利增長。

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花旗（台灣）董事長莫兆鴻表示，「2019年不是容易的一年，全球地緣政治充滿不確定性」，中美貿易爭端懸宕，但花旗（台灣）2019年稅前盈餘達146.72億元，較前一年成長13%，也是2013年以來表現最好的一年。

莫兆鴻進一步指出，2019年是花旗在台灣第55年，花旗持續實踐「成為客戶的最佳夥伴」的策略。在企金業務上維持一貫的動能，持續透過交流及研討會深化客戶關係；消金業務去年也表現亮眼，陸續推出花旗現金回饋PLUS御璽悠遊聯名卡、花旗全球外幣通，並於年底將彰化分行升級為智慧銀行。

面對新冠肺炎疫情升溫，花旗（台灣）也採取積極且嚴謹的防疫措施。莫兆鴻強調，「花旗員工、員工家人、客戶和社會大眾的健康安全是我們最重要的事。」目前已採取積極措施，以保障大家的健康，並持續提供客戶服務。

此外，花旗及各區域都也已制定各項的危機應變計畫，以及完善的營運持續計畫，將持續密切監測疫情發展，適時調整營運，並向員工及主管機關提供即時的防疫措施及訊息。

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