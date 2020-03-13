　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戳破文明假象？德義搶奪瑞士物資　陸網諷：關鍵時刻變強盜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼疫情爆發後，紐西蘭街頭許多民眾也戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士醫療物資頻被鄰國扣留，引起外交層級紛爭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者郭卉寧／綜合報導

中國大陸先前曾發生「雲南大理市攔截重慶物資」的事件，沒想到類似情況也在歐洲上演。瑞士近日不僅被德國攔截一批口罩，還被義大利扣押消毒水，甚至11日又再度傳出從中國訂購的外科手套也遭德國沒收；對於這番搶奪物資的狀況，大陸網友表示，這是「戳破歐洲國家的文明假象」。

綜合瑞士媒體報導，有一輛載有24萬片外科口罩的卡車，原本預計9日開往瑞士，卻在通過邊境前遭德國海關攔下，當時德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，並沒有禁止對瑞士出口物資，「我們只是希望醫療器材能在正確的人手中。」

▼準備運往瑞士的口罩，在通過邊境前遭德國扣押。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼高中以下各級學校開學在即,各校積極準備各項防疫物資,口罩,外科口罩。（圖／記者李毓康攝）

然而，11日又傳出德國扣押一批準備運往瑞士的貨櫃，裡面則裝有中國製的外科手套，對此，瑞士經濟部表示，外科手套只是被德國扣留的眾多貨物其中之一。據了解，該貨櫃並未經過德國清關，而是在漢堡的免稅倉庫被沒收，一名德國海關消息人士指出，扣留該貨櫃屬於一項疏忽，目前已經放行。此外，同日還有另一批瑞士訂購的消毒水遭義大利攔截。

由於歐洲各國爭奪防疫物資的情況，與中國先前所發生大理市攔截重慶口罩的過程十分類似，就有不少大陸網友在微博相關新聞下方表示，「原形畢露」、「關鍵時刻看出素質」、「大理沒理，德國缺德」、「西方人素質高嗎？沒事時裝得像紳士，到了關鍵時刻就是強盜」、「瑞士和德國剛發生的這場糾紛，戳破歐洲國家的文明假象」、「再一次清醒地認識到歐洲的無恥，歐盟在幹什麼，你的成員國耍流氓了，不管管嗎」。

ET快訊
快訊／美股大反攻！道瓊開盤迅速漲破1200點　三大指飆漲6％
快訊／捷克宣布：16日起禁止所有外國人入境　本國公民也禁出國
蔡宜芳爆乳裝主持粉絲會　竟是為張益贍穿的！同台好友爆料
伊凡卡危險！澳洲內政部長確診　上周「兩人近距離合照」
快訊／譚德塞祖國淪陷！　首例新冠確診「是日本人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／捷克宣布16日起禁止所有外國人入境　本國公民禁止出國

戳破文明假象？德義搶奪瑞士物資　陸網諷：關鍵時刻變強盜

快訊／伊凡卡危險！澳洲內政部長「確診陽性」　上周近距離合照　

不斷更新／譚德塞祖國淪陷！　衣索比亞首例確診是「日本人」

快訊／譚德塞祖國淪陷！　衣索比亞首例新冠確診「是日本人」

希臘首位女總統就職典禮超冷清　僅150人出席還禁止握手

非洲再添2國淪陷！迦納、加彭出現新冠肺炎病例　感染源皆來自歐洲

馬尼拉封城30天　杜特蒂收到習近平慰問信「有需要跟我說一聲就行」

「可能達10萬人感染」俄亥俄州衛生部門：病毒就在我們之中！

川普私下透：擔心被感染！ 他憶：與確診巴西總統發言人「僅一步之距」

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

快訊／捷克宣布16日起禁止所有外國人入境　本國公民禁止出國

戳破文明假象？德義搶奪瑞士物資　陸網諷：關鍵時刻變強盜

快訊／伊凡卡危險！澳洲內政部長「確診陽性」　上周近距離合照　

不斷更新／譚德塞祖國淪陷！　衣索比亞首例確診是「日本人」

快訊／譚德塞祖國淪陷！　衣索比亞首例新冠確診「是日本人」

希臘首位女總統就職典禮超冷清　僅150人出席還禁止握手

非洲再添2國淪陷！迦納、加彭出現新冠肺炎病例　感染源皆來自歐洲

馬尼拉封城30天　杜特蒂收到習近平慰問信「有需要跟我說一聲就行」

「可能達10萬人感染」俄亥俄州衛生部門：病毒就在我們之中！

川普私下透：擔心被感染！ 他憶：與確診巴西總統發言人「僅一步之距」

日職／宋家豪春訓首度丟分　樂天3比2險勝巨人

拳擊中華隊斬獲4張奧運門票　奧運資格改制以來最佳

為救實體經濟！中國人行16日定向降準　釋放長期資金2.36兆元

口罩實名制2.0「首日47萬筆訂單」　陳其邁QA講解：ATM轉帳免手續費！

走近衣櫃秒石化　虎斑倒車3步「驚恐神姿」笑翻6千人

王浩宇秀與蔡宜芳、張益贍對話　黃光芹：以後誰還信任你？

快訊／美股大反攻！道瓊開盤迅速漲破1300點　三大指飆漲6％

拳擊帶回4張奧運門票　中華隊返國5月再戰世界區資格賽

泰國娛樂圈淪陷…主持人確診新冠肺炎：不是開玩笑！2天前「合體泰劇男神」

巨雷／全智賢破格形象登場　網驚：要瘋了！《李屍朝鮮2》3新增角色曝光

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

更／澳洲內政部長染新冠肺炎

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

她最後一次拜訪龍婆　聽碎唸「皇冠～」竟是預言新冠肺炎

越南第一富家女確診！砸千萬包機回國

加拿大總理杜魯道「妻子確診新冠肺炎」！

「這是一場物競天擇的防疫！」　旅英媽一聽心碎

即／菲國馬尼拉封城　杜特蒂下令了

美股猛跌2352點　3大指數入熊市

鼓勵封城義大利人　Pornhub開放免費看

即／譚德塞祖國淪陷！衣索比亞首例確診

CDC承認　肺炎死者或被誤診流感

快訊／澳洲內政部長「確診新冠肺炎」

更多熱門

相關新聞

綠議員舉碑文證「台灣不屬中國」！蔡正元怒嗆

綠議員舉碑文證「台灣不屬中國」！蔡正元怒嗆

台南市議員李啟維昨（12）日表示，大天后宮施琅平台紀略碑上記載著，「台灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬。」想要以此證明台灣自古便不屬於中國。但此話一出，隨即引發國民黨前立委蔡正元的不滿，怒轟有「白癡議員」施琅的碑文宣傳「台灣不屬中國」，就是綠營政客歷史知識低落的又一鐵證。

南山人壽17張醫療保單「取消30日等待期」

南山人壽17張醫療保單「取消30日等待期」

即／譚德塞祖國淪陷！衣索比亞首例確診

即／譚德塞祖國淪陷！衣索比亞首例確診

600億特別預算花在哪？蘇貞昌貼一張圖

600億特別預算花在哪？蘇貞昌貼一張圖

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

關鍵字：

武漢肺炎德國瑞士義大利歐洲防疫物資口罩中國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

蘋果新iPhone傳官網直接上架

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

房東為省8千害「情侶洗澡中毒雙亡」下場曝

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面