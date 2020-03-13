台灣酒吧、特殊娛樂業集中在哪？　營業人道路地圖全都露

▲萬華因為歷史因素，特殊娛樂業集中於三水街、廣州街與西園路。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

你知道台灣酒吧街、特殊娛樂業街、婚紗街在哪裡？哪條路上最多？財政部依據營業人資料統計顯示，台北市中山區林森北路是酒吧、喝酒最多的地方，台北市萬華區是特殊娛樂業（有侍女行業、俗稱八大行業）有三條街道最多相關業者，也是相關營業人集中的街道與地方。

財政部公布一項營業人所在地址，除了反映產業聚落、經濟活動蓬勃之外，也與道路命名有關。

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根據統計結果發現，營業人（店家）所在地多集中在各行政區包含直轄市、縣市的中山路、中正路與中華路，除了台北、金門縣和基隆市外，其他縣市的營業人多集中於這三條道路上，共計有9萬家營業人，占全國營業人家數的7%，足以顯示各縣市最熱鬧的地方大部分都叫中山路、中正路或中華路。

進一步來看台北市，營業人以忠孝東路最多，有1.3萬家，其中7073家集中在大安區的忠孝東路，大約是遠東SOGO附近，占整個大安區營業人總數的19.5%，顯示大安區的店家多集中在忠孝東路；南京東路則也有1萬多家，大部分集中在松山區有6300多家、中山區有4700多家。

新北市三重區、桃園市桃園區與新竹市東區等，於單一道路設籍家數皆逾千家；此外，基隆市安樂區與嘉義縣民雄鄉，其境內經濟活動亦集中，單一道路設籍營業人約占該行政區總數的四分之一。

▲營業人的道路名稱（圖／財政部提供）

值得注意的是，因為歷史因素或者群聚效應，台灣也確實存在知名的酒吧街、聲色場所街、婚紗街。根據財政部的統計資料顯示，台北市中山區的林森北路飲酒店（銷售含酒精飲料的店）就有59家，占中山區的飲酒店一半以上，也是全國較多飲酒店的地方。

台北市萬華區聲色場集中在三水街、廣州街及西園路，根據財政部統計，萬華區三水街就有30家特殊娛樂業、廣州街28家、西園路就有24家，各占該行政區相關行業三分之一左右。此外，也有因地緣之便產生的聚落，如台北市婚紗業早期因鄰近攝影景點中正紀念堂，多集中愛國西路、中山北路等地。

殯葬業者為便於提供相關服務，各縣市多集中於殯儀館設施鄰近道路，如台北市民權東路因為鄰近第一殯儀館，殯葬業林立；新北市新海路、台南市國民路等也有不少殯葬業。

影印業則是逐學區而居，集中程度相對高，如新北市新莊區、嘉義市東區與雲林縣斗六市等區域，分別因鄰近輔仁大學、大同技術學院、雲林科技大學等，影印店營業人家數占行政區總家數比重皆接近或超過半數。

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▼特殊行業營業人集中道路。（圖／財政部提供）