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事實查核中心：「4000億蝗蟲飛到印度7天內全部絕跡」是假的

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實習記者曾筠淇／綜合報導

日前瘋傳的「報載4000億蝗蟲飛到印度7天內全部絕跡。你知道印度怎麼辦到的？鹽酥蝗蟲，美味上菜囉」一事，事實查核中心發文表示，這則消息是源於柬埔寨一名YouTuber去年5月上傳的影片，但與印度無關，更與近期的蝗災沒有關係，印度主流媒體也未曾報導過這件事，為錯誤訊息。

事實查核中心原文如下：

網傳影片宣稱「報載4000億蝗蟲飛到印度7天內全部絕跡。你知道印度怎麼辦到的？鹽酥蝗蟲，美味上菜囉」，經查：

一、網傳影片挪用自一名柬埔寨YouTuber於2019年5月10日上傳的影片，與印度無關，也與近期的蝗災不相關。

二、印度近日並無「報載4000億蝗蟲飛到印度7天內全部絕跡」的事件。

 因此，傳言為「錯誤」訊息。

背景

社群平台、通訊軟體流傳一支影片，搭配訊息宣稱：「報載4000億蝗蟲飛到印度7天內全部絕跡。你知道印度怎麼辦到的？鹽酥蝗蟲，美味上菜囉！」

查核

爭議點一、網傳影片的來源為何？

查核中心以影片擷圖、關鍵字搜索，在YouTube影音平台找到原始影片，標題為〈用鹽酥食譜美味料理蚱蜢—烹飪技巧〉（Yummy cooking grasshopper with salt recipe - Cooking skill），上架時間為2019年5月10日，上架的頻道名為「Natural Life TV」。影片中的女孩以柬埔寨語講解烹調步驟。

查核中心進一步搜尋「Natural Life TV」並找到同名的Facebook 粉絲專頁。此專頁2019年8月4日曾發布貼文，為獲得Youtube百萬人次訂閱感謝觀眾支持。在此貼文以柬埔寨語及英語撰寫，而照片中的女孩與網傳影片中講解烹飪步驟的女孩為同一人。

因此，網傳影片挪用一名柬埔寨Youtuber於2019年5月10日上傳的烹飪影片，與印度無關，也與近期的蝗災不相關。

爭議點二、傳言指稱「報載4000億蝗蟲飛到印度7天內全部絕跡」，是否屬實？

查核中心向印度查核組織《BOOM》求證，《BOOM》查核記者Karen Rebelo表示，傳言指稱「4000億蝗蟲飛到印度7天內全部絕跡」不是事實，印度近日無此事件。

查核中心搜尋印度主流媒體《The Indian Express》、《The Hindu》、《Hindustan Times》、《Live Mint》、《The Times of India》、《India Today》、《Press Trust of India》、《NDTV》。其中，《Hindustan Times》3月1日報導有提到印度最近的蝗災事件，指出今年1月印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）和古吉拉特邦（Gujarat）有大約30萬公頃的作物受到蝗災侵害。

查核中心搜尋以上印度主流媒體，均無「4000億蝗蟲飛到印度7天內全部絕跡」的訊息。

結論

一、網傳影片挪用自一名柬埔寨Youtuber於2019年5月10日上傳的影片，與印度無關，也與近期的蝗災不相關。

二、印度近日並無「報載4000億蝗蟲飛到印度7天內全部絕跡」的事件。
因此，傳言為「錯誤」訊息。

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