英國《衛報》讚台灣防疫：雖被北京外交孤立仍「有效遏止疫情」

▲台灣防疫工作廣獲各國讚賞。圖為國防部化兵群執行臺商團隔離住所消毒任務。（示意圖／國防部提供）



記者吳美依／編譯

英國《衛報》13日以「台灣如何遏止新冠肺炎──儘管遭遇中國的外交孤立」為題報導指出，由於北京反對，台灣無法加入世界衛生組織（WHO），但因為從SARS經驗中記取教訓，加上設立指揮中心、運用科技、全民健保與快速決策等手段，仍有效控制疫情，引發世界各國關注。

根據《衛報》，由於北京反對，台灣無法成為世界衛生組織（WHO）成員，2017年起被阻止參加世界衛生大會（World Health Assembly），自從新冠肺炎疫情爆發以來，更是被排除在WHO緊急會議之外，專家小組直到2月12日才以線上方式參與會議。

台灣政府表示，無法加入WHO對於全球健康是一大不利，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，「對於我們而言，及時獲取資訊非常重要……台灣也必須讓WHO知道，如果台灣不能參與，就無法分享我們的成功經驗。」此外，日本首相安倍晉三與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也前後呼籲WHO允許台灣加入。

▲公衛專家與官員認為，台灣成立中央流行疫情指揮中心、快速決策，加上全民健保與科技運用，有效防疫。（圖／記者徐斌慎攝）

報導中提到，儘管台灣遭遇北京的封鎖與外交孤立，且距離中國大陸僅有130公里，卻仍有效防疫，引起各國關注。專家與官員們指出，台灣能夠有效遏止傳染，可以歸因於設立指揮中心、運用科技、全民健保以及快速決策。

台灣經歷過SARS，面臨這次疫情很早就提高警覺，也獲得更先進的技術。政府快速實施邊境管制，透過電話、手機定位等方式追蹤隔離檢疫的人。

加拿大人布萊恩（Shawn Bryant）從南韓飛抵台灣，入境後接受2周強制隔離，每天與警察保持聯繫，轉移住處時一度收到警告簡訊，被告知「距離住處太遠」，如果沒有立即返回將遭到罰款。他對此非常驚訝，與警方確認、釐清狀況以後才鬆了一口氣，「我很高興他們非常嚴肅看待，不讓人們輕易脫身」，也很開心能夠等待隔離結束，雖然對於被追蹤行動有著些許擔憂，但因防疫的考量而能夠接受。

▲政府禁止口罩出口，收購國內生產口罩、定量配給。圖為威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。（圖／記者湯興漢攝）

此外，台灣也是首批禁止口罩出口的國家之一，政府大量收購國內生產的口罩、定量配給，每人每周只能購買3個，本周起開放網路訂購。台灣康匠製造公司（Taiwan Comfort Champ）被要求提高口罩產量，總經理陳勇志（Andy Chen）說，「大家在這個時候都很團結，相信政府的政策。他們一開始似乎非常強硬，但我現在相信這些都是明智的決定。」

台灣大部分民眾照常生活，辦公室與學校正常開放，許多餐廳、健身房與咖啡廳也很熱鬧，許多場所開始要求人員測量體溫、雙手消毒才可出入。雖然看似情勢穩定，政府依然保持高度警戒，衛福部長陳時中（Chen Shih-chung）表示，以長期來看，社區感染無法避免，台灣必須做好準備。

《衛報》報導，台灣大約2300萬人口，現在每天可以實施800次左右的篩檢，但並非每個隔離者都接受檢測。台灣大學公衛學院院長詹長權（Chan Chang-chuan）說，未來還需實施更廣泛、有效的檢測，「我們從SARS學到的是，對於來自中國的數據必須抱持非常謹慎懷疑的態度。我們當時學到了非常慘痛的教訓，這個經驗是別的國家沒有的。」

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