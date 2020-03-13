宛如電影劇照！東京奧運點燃聖火　4個月後抵東京「如期舉行」

▲ 奧運聖火點燃儀式 。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

希臘奧林匹斯赫拉神廟於12日正式點燃2020東京奧運的聖火，準備傳遞聖火繞境希臘，並在19日正式交棒給東京奧運籌委會。不過由於新冠肺炎疫情延燒，2020點燃聖火的儀式並未開放給民眾入場，僅有受邀的官員可以入內出席，，創下奧運史上首度無民眾觀禮的聖火點燃儀式。

根據《華盛頓郵報》報導，聖火點燃儀式在奧運發源地赫拉神廟舉行，由希臘女演員喬吉亞（Xanthi Georgiou）利用凹面鏡匯聚陽光點燃聖火，並傳給第一位聖火接力棒，希臘射擊選手安娜（Anna Korakaki）。同時，安娜也是史上第一位聖火接力跑第一棒的女性。

▲奧運聖火將在20日抵達日本。（圖／達志影像／美聯社）



第二棒則由2004年雅典奧運馬拉松金牌得主、日本選手野口水木接下。野口在跑了200公尺後對在場媒體表示看到聖火點燃的瞬間覺得很興奮。當媒體問及日本疫情時，野口也說，希望疫情可以早日平息，相信東京奧運可以如期舉行。

據悉，聖火傳遞將會在希臘繞境到19號，當天雅典當局會將聖火交給東京奧運代表，並預計在20號抵達日本，並在311大地震重災區宮城縣、岩手縣、福島縣內傳遞到25號為止。另外，聖火也預定會在在121天後抵達東京，於7月24日舉行奧運開幕儀式。

▲日本官員多次出面強調奧運會如期舉行。（圖／達志影像／美聯社）



不過新冠肺炎異情衝擊日本，許多人都對日本能否如期舉行奧運感到質疑，甚至美國總統川普於本月12日也表示「東京奧運或許應該要延後1年舉行」。對此，日本當局已多次出面強調「奧運會如期舉行」，東京奧運大臣高橋聖子更在今（13）日出面回覆，「我充分了解川普總統的意思，但我們和奧委會完全沒有考慮要延後或取消東京奧運。」