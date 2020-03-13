捷克宣布緊急狀態「禁止15國人士入境」關閉與德奧邊界

▲捷克目前累計96起新冠肺炎病例，宣布進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社布拉格12日綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情進入大流行，捷克今天宣布進入緊急狀態，禁止來自15個國家的人士入境。

《財經內幕》（Business Insider）英國版報導，捷克禁止來自15國的人士入境，為期至少30天，同時也禁止捷克人前往這15個國家旅行。

15個國家分別為：英國、義大利、西班牙、挪威、荷蘭、比利時、丹麥、法國、奧地利、德國、中國、韓國、伊朗、瑞士、瑞典。

此外，超過30人以上的群聚場所像是健身中心、圖書館、游泳池等，也要關閉至少30天；酒吧與餐廳都要提前在晚間8時前打烊。

▲捷克總理巴比斯（Andrej Babis）宣布，將關閉與德國和奧地利的邊界。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》報導，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）宣布，捷克將關閉與德國和奧地利的邊界，禁止旅客從德、奧入境。前述對15國祭出的旅禁自當地13日晚間11時（台北時間14日上午7時）生效。

跨國的大眾交通車輛，只要是超過9人座以上也一律禁止跨越邊界入境，國際旅客輸運也暫時禁止，但貨運除外。

捷克邊界哨站部分將關閉，其他則由警方管制。擁有捷克居留權的外籍人士與需要跨境工作者，可從旅禁豁免。截至今日，捷克共通報96例新型冠狀病毒確診，尚無死亡病例。

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