雪梨天空出現「WASH HANDS」字樣！抬頭即可見...民眾驚呼連連

▲雪梨天空出現飛機噴字「WASH HANDS」,呼籲大家洗手。(圖/翻攝自Amelia McGuire@ameliamcguiree推特)

實習記者施怡妏/綜合報導

澳洲雪梨(Sydney)的天空中12日出現鼓勵人心的話語,飛機飛過天空寫下「wash hands」,只要抬頭就可以看見,吸引許多民眾的目光,不過幕後策劃的人還不知道是誰。前一天也有人在天空寫下「STOP F1」,希望可以取消一級方程式賽車(F1)在澳洲站的賽事。

“Wash hands” has been written in the sky in Sydney. #coronavirusaustralia pic.twitter.com/qDM4tpp0wX