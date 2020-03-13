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幣圈也崩盤！比特幣一度腰斬跌破4000美元　虛擬貨幣市值24h蒸發935億美元

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▲▼比特幣。（圖／路透）

▲全球鬧股災，加密貨幣同樣難以倖免於難。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

全球股市崩跌，貴金屬價格也因投資人急於變現而全面下挫，加密貨幣同樣難以倖免於難。截至今（13）日下午1點，比特幣24小時來已暴跌逾35%至5,040.68美元，其他虛擬貨幣跌幅皆超過30%。

據Coinmarketcap.com數據，截至上午10點，整個虛擬貨幣市場總值已縮水約935億美元。自12日晚間起，虛擬貨幣市場頻頻傳出交易警訊，今日上午比特幣更一度跌破4,000美元關卡，至3,867.09美元，較一日內高點逾7,600美元的價格下跌了49.6％，價格創近一年來新低，跌幅則創7年來之最。上一次發生類似情況是在2013年，當時比特幣一天內暴跌近50%。

請繼續往下閱讀...

比特幣於2月9日再次突破1萬美元大關，部分人推測比特幣將再次暴漲，不過暴漲尚未發生，已吐回其今年以來所有漲幅。截至稍早，各加密貨幣24小時內的跌幅都超過30%，乙太幣跌33.7%、萊特幣跌31.81%、波場幣也跌了35.66%。

各國政府持續努地應對正於全球蔓延的新冠肺炎疫情，在股票遭大量拋售之際，加密貨幣市場也跟著受挫。過去幾年，比特幣曾被譽為「數位黃金」，在市場面臨動盪時可作為為避險資產，但事與願違。CNBC指出，比特幣的表現更像是一種風險資產，如股票。

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