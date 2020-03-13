台股13號黑色星期五大震盪！盤中一度重挫逾7百點　尾盤急拉收盤跌293點

▲ 台股午後急速收斂跌勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（13）日再度上演低點反攻大戲，早盤一度重挫700多點、跌破9700點關卡，但隨著道瓊期指反彈、多頭再次回籠，大型權值股紛紛收斂跌勢，帶動台股站回萬點大關，終場收在10,128點、下跌293點或2.82%，從低點反彈了492點。

今日成交量3021.82億元，為第三次超過3千億元的巨量。

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電子三雄開低走高，股王大立光（3008）在13點左右率先翻紅，並強勢上漲，終場以4060元作收、上漲2.01%。

鴻海（2317）收在74.6元、下跌0.13%。

台積電（2330）則相對疲弱，以290元作收、下跌1.36%。

其他權值股也都在盤中出現大幅收斂跌勢的情況，台塑四寶收盤跌幅在3.7~5.4%之間，國泰金（2882）收跌1.33%、中華電（2412）收跌1.4%；聯發科（2454）尾盤翻紅、收盤逆勢上漲1.49%。

而在類股表現中，各大類股一片慘綠，而半導體、設備、光電、網路通信、其他電子、水泥等類股，跌幅都在2%以下，相對抗跌。

觀察今日漲跌家數，今天下跌家數有837家、跌停家數有44家，維持平盤家數則有19家。

另外，上漲的家數為40家，唯一一檔漲停個股則為金像電（2368）。