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短短100公尺撿70個　香港海灘驚現口罩垃圾之亂藏防疫漏洞

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香港海灘上到處是亂丟的廢棄口罩（圖／路透）

▲香港海灘上到處是亂丟的廢棄口罩。（圖／路透）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎全球大流行，海洋生態環境竟也遭受威脅。環保組織「海洋亞洲（Oceans Asia）」創辦人史托克斯（Gary Stokes）表示，他最近在香港新界大嶼山西南部沿海，短短100公尺就發現了70個廢棄口罩，清掃完一周再回來看，沒想到又冒出30多個，「這對我們來說非常震驚」。

自新冠肺炎爆發以來，亞洲各國民眾為防疫瘋搶口罩，香港同樣也引爆口罩之亂，但另一方面，大量口罩沒有被妥善處理，而是被隨意丟棄在農村、海灘或步道，造成環境汙染。

環保組織警告，這些廢棄口罩對海洋生物及野生動植物棲息地構成了巨大威脅，尤其是被沖入大海後，海洋動物恐誤以為是食物吃掉，就像塑膠垃圾一樣，此外，口罩被任意拋棄，也可能成為散佈病菌的防疫破口。

由於香港許多島嶼海岸都有類似「口罩垃圾海」情況，因此引起環保組織關注，不過大多數民眾在過去6到8週內才紛紛開始戴上口罩，無法確認這些大量廢棄口罩是香港本地使用產生的垃圾，或是來自中國大陸、亞洲其它國家。

香港「無塑海洋」（Plastic Free Seas）創辦人里德（Tracey Read）說，「人們認為（戴口罩）是在保護自己，但不只是保護自己，而是要保護每一個人。且不該隨意丟棄口罩，這真的非常自私。」為了還給大自然一個乾淨的環境，目前香港多個環保團體陸續發起淨灘、撿拾口罩垃圾等活動。

對於使用後的口罩該如何處理，台灣衛福部曾透過臉書宣導，一般民眾可以一般廢棄物處理，丟入垃圾桶即可；若是醫療院所用過的口罩，應該交由甲級廢棄物處理業者，避免亂丟製造環境髒亂，並且形成病菌溫床。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoay東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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