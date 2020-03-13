泛國巨家族跌停鎖死　被動元件黑五齊跳水

▲美股崩跌，台股跟著跳水，一舉摜破萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台股今（13）日開盤跳水，跌逾700點，摜破萬點指數，讓投資人陷入黑色星期五恐慌。前陣子因漲價話題的被動元件更是綠油油，龍頭股國巨（2327）華新科（2492）都跌停鎖死。其他泛國巨個股除奇力新外，凱美、大毅也呈現跌停。

國巨以313元開出，數度跌停鎖死，跌幅維持在8-9%或跌30元上下，最低來到311元；華新科最低來到161元跌停鎖住，盤中跌幅收斂至166.5元，跌13.5元或7.5%；凱美最低28.5元跌停或9.3%，奇力新最低則來到82元跌停，隨後收斂至85.2元，跌5.9元或6.47%。

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由於近期全球股市面臨信心危機，國巨成為外資倒貨目標之一，3月以來只有一天買超，其餘皆為賣超，三月以來交易日賣超張數逾14000張。

群益長安基金經理人王耀龍表示，被動元件第二季漲價趨勢是確定的，其中電阻漲價幅度會最大，再來是MLCC和電感。

王耀龍表示，值得注意的是，市場上認為，在中國大陸地區的組裝廠復工率不佳，即使手上有原物料或零組件，缺工也沒用，漲價變得沒意義；但目前市場傳出，有組裝廠即使缺工，卻怕不缺工的競爭對手復工進度超前，因此還是會硬著頭皮搶元件，就是為了箝制對手，不希望對手買到料，這樣的異象已經出現，因而上游零組件形成雙倍搶貨（double booking）。

統一全球新科技基金經理人郭智偉則表示，整體電子需求以及汽車銷量下滑，對於整體MLCC有一定的影響。目前MLCC漲價可能為廠商產能利用率低所導致，並非因為供給結構出現轉變。

郭智偉則表示，MLCC短期內的確有聽到漲價訊息，但是否成為長期的營運利多，仍需要持續觀察。



