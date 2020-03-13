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600億紓困案立院三讀通過　工商團體：減稅才更有感

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▲▼工商協進會理事長林伯豐出席工商協進會2019台日經貿永續論壇開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情造成之衝擊，立法院今（13）日會中正式通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。工商協進會理事長林柏豐就指出，此計畫仍不夠完善，希望政府因降稅才能實質幫助企業；而全國中小企業理事長李育佳也同時提出，調降營所稅至17%會更好；台北市商業會理事長吳發添則是表示，政府在政策面應該考量的更加完善，執行力也應該跟上，盡快讓企業可以在疫情中獲得緩解。

林伯豐指出，今年經濟一定會下滑，希望經過努力能夠保持GDP2%。但就振興抵用券來說，會不會使用一回事，也是杯水車薪不夠用；加上目前不少業者皆受到疫情影響，營業減少，雖然期待可以盡早恢復，但政府的600億元紓困計畫仍不是非常理想，因此在此也提出希望政府能夠針對5月要繳的綜所稅跟營所稅延期繳納，至少6個月以上，受疫情影響。

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此外，林伯豐也說，貨物稅、地價稅、房屋稅、印花稅、牌照稅、娛樂稅等，建議凡是受到疫情影響者，可申請減徵，並緩繳至少6個月，目前已有桃園、台中、金門等地方政府陸續宣布並緩徵相關稅賦，希望其他縣市政府能夠跟進。

▲全國中小企業總會副理事長李育家。（圖／記者黃克翔攝）

▲全國中小企業總會副理事長李育家。（圖／記者黃克翔攝）

李育家則表示，目前通過的600億紓困主要先是幫助企業度過眼前難關，但就個人而言，尚未感受到疫情獲得控制，像是最近全球股市也都受到疫情影響而下跌，但以現在中小企業大家苦不堪言的情況下，建議政府要滾動式檢討，視疫情發展來調整、更新方案。

另外，對於經濟部也有針對中小企業提出貸款降息等紓困方案，李育家表示贊同，不過這也僅是緩解燃眉之急，且加上貸款申請對於廣大的中小企業主來說並無法有直接感受，因此建議政府，現在已經是3月份，接下來就是報稅季，政府應擴大減稅範圍，直接讓營所稅下降，從現今的20%降到以前的17%，待疫情過後再回復，這樣也對中小企業來說比較有實質上的幫助。

▼台北市商業會第十八屆新任理事長吳發添。（圖／台北市商業會提供）

▲▼台北市商業會第十八屆新任理事長吳發添。（圖／台北市商業會提供）

另外，吳發添也指出，今天通過的600億紓困之中，對於餐飲、旅遊、百貨、零售業等所分配到的金額並不多，再加上政府所發的抵用券也並未把旅館住宿、休閒娛樂等業別列入，應該要擴大才對。

吳發添說，政府除了發錢補貼外，政策執行面也必須要跟上才行，像是目前台灣內需消費衰退相當多，民眾都不消費不少業者都「快撐不下去」，因此台北市商業會目前也只能自行自救，目前規畫不少委員會，例如夜市振興委員會，不過，這類的振興委員會還是需要政府幫忙協助，效果可以來的更好。

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