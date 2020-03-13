川普封鎖歐旅客入境美國　IATA：航空業恐倒一片

▲英國廉航弗萊比航空5日宣布破產。（圖／翻攝自Flybe臉書）

記者王曉敏／綜合報導

美國總統川普宣布未來30天內禁止除英國外歐洲旅客入境美國，令本就因新冠肺炎疫情而低迷的航空業再蒙陰影。國際航空運輸協會（IATA）警告，該禁令將使本已陷入財務困境的航空公司負擔加劇，恐掀倒閉潮。

新冠肺炎疫情持續升溫，全球確診數已突破12萬人次，進一步提升人們對旅遊的恐慌。此前全球行空公司已因疫情而削減行班、停止招聘及裁員來節省公司資金。川普禁止歐洲旅客入境的消息一出，航空業相繼祭出因應措施，包括取消航班，並為欲返回美國的旅客訂定票價上限。

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對此，IATA總幹事朱尼亞克（Alexandre de Juniac）周四（12日）在聲明中警告，川普的禁令將為航空業者帶來巨大的金流壓力。上周英國廉價航空弗萊比航空（Flybe）已撐不下去宣告破產，12日宣布取消4千個航班並暫時才裁減公司半數員工。「這新的一擊恐使更多航空業者走上相同的道路。」

IATA本月初預期，新冠肺炎疫情將使全球航空業者損失超過1,000億美元。但這還不包括美國及以色列、科為特、西班牙等國已採取的嚴厲措施。朱尼亞克建議，除了航空公司本身需採取緊急措施外，政府也因考慮擴大信貸額度，降低基礎設施的成本並減稅。

Cowen分析師Helane Becker周四在報告中表示：「無論你能想像的情況有多糟，都比那更嚴重。」美國航空業股價周四呈現自由落體式下跌，包括阿拉斯加航空、美國航空、達美航空、西南航空及聯合航空在內的標普500航空股指數周四下跌了13%。今年以來，該指數已下跌40%。