麗豐-KY去年EPS 18.02元　董事會決議配發每股現金股利13元

▲麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）公告2019年合併營收為51.39億元，稅後淨利達14.32億元，稅後每股盈餘(EPS)18.02元，董事會決定擬配發每股現金股利13元，配發率達72.14％，以今（13）日盤中最高價161.5元計算，現金殖利率達8％，並即將在6月5日召開股東會。

麗豐-KY 2019年合併營收為51.39億元，年增12.24％；稅後淨利達14.32億元，年增17.5％；稅後每股盈餘(EPS)18.02元，年增17.01％，主要受惠美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」在加盟店拓展、單店獲利提升等表現上，均維持穩定發展的態勢，貢獻營收、獲利雙雙創下歷史新高記錄。

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麗豐-KY表示，去年集團致力於落實主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」空白市場的開發，受惠於大陸龐大的美容保養市場需求推升下，克麗緹娜於中國地區的總加盟店數淨增加338家，貢獻集團於全球的總加盟店數突破4,800家，挹注麗豐集團整體營收表現突破50億大關。

麗豐-KY指出，董事會決議通過2019年股利政策提案，考量公司財務體質健全且營運資金充沛，為將營運成果回饋全體股東，2019年擬配發每股現金股利13元，配發率達72.14％，以今日盤中最高價161.5元計算，現金殖利率達8％。

麗豐-KY表示，看好集團整體營運發展，董事會也決議通過，自3月13日起至5月12日將實施庫藏股，預計買回自家股票1,000張，目的為轉讓予員工，買回價格區間為150元至262元，雖目前外在環境衝擊影響，但公司仍持續致力維持良好的營運基礎，對集團各事業體未來的長期發展有信心。

展望今年第一季，麗豐-KY指出，防疫期間將持續推廣「克麗緹娜」的品牌力及市場佔有率，加強在電子商務行銷、戲劇置入性行銷等策略性活動，今年已播出《精英律師》，目前以成功女性勵志題材的《安家》正在熱映，期望整體的社會氛圍能逐漸穩定後，讓短期不確定的衝擊降到最低。

此外，麗豐集團看準普生（4117）旗下兩大包括檢測試劑、抗菌蛋白P-113胜肽藥，今年初投資普生20.05％股權，擴大與普生公司針對抗菌蛋白P-113獨家供應原料的合作案，以及oh care歐克威爾P113抗菌系列相關產品於兩岸市場銷售，為集團產品供應更增添完整性。

麗豐-KY表示，目前普生也將與高雄醫學大學產學合作，共同投入嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)快篩試劑研發，由於普生公司是國內唯一通過體外檢測(IVD)第三類(感染類)試劑製造認證廠，產品已獲得TFDA、歐盟CE等國際認證並銷售至58個國家，期望開發出全自動化儀器生產的快篩檢試劑。