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搶進麥當勞供應鏈！美喆斥資25億回台建廠「明年第一季拚量產」

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▲美喆-KY(8466)於台南科技工業區投資設立石塑地磚生產線，目標2021年第一季新廠產能步入量產階段，打造集團營運新一成長營運引擎。(左5)陳本源董事長、(左4)內政部部長徐國勇先生、(右5)台南市市長黃偉哲先生、(右3)投資台灣事務所營運長何坤松先生。（圖／美喆提供）

▲美喆-KY(8466)於台南科技工業區投資設立石塑地磚生產線，目標2021年第一季新廠產能步入量產階段，打造集團營運新一成長營運引擎。(左5)陳本源董事長、(左4)內政部部長徐國勇先生、(右5)台南市市長黃偉哲先生、(右3)投資台灣事務所營運長何坤松先生。（圖／美喆提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加速台商回台投資腳步。美喆國際董事長陳本源表示，旗下石塑地板產品打入麥當勞、特力集團供應鏈，為擴大市場接單佈局，決定斥資25億元在台投資新廠，目標2021年第一季步入量產階段，挹注集團營運可期。

美喆國際為石塑地板製造大廠，在大陸市場深耕超過二十年，受到新冠肺炎疫情衝擊春節後復工腳步，陳本源表示，目前大陸廠區復工率近八成，供貨量雖在不穩定狀態，但在手訂單均未縮減，疫情引發大陸供應鏈斷鏈風險，凸顯分散產能已刻不容緩。

請繼續往下閱讀...

「返台設廠的最大目的，就是要分散產能、擴大全球業務接單佈局。」陳本源說，2018年中美貿易戰開打後，高額的關稅及美中兩強角力帶來市場高度不確定性，更加堅定了美喆分散產能的腳步和決心，加上新冠肺炎疫情衝擊供應鏈，決定加速返台投資。

美喆將於台南科技工業區投資設立SPC(Stone Plastic Composite)石塑地磚生產線，總投資約金額新台幣25億元，目標2021年第一季新廠產能步入量產階段，並於昨（13）日舉行台南新廠動土典禮，邀請內政部部長徐國勇、台南市市長黃偉哲先生、投資台灣事務所營運長何坤松先生等嘉賓蒞臨見證。

依據規劃，美喆台南新廠占地約7,800坪，將興建地上兩層，面積約13,000坪的自動化廠房。2021年第一季落成啟用後，台南新廠將移植美喆東莞SPC廠的成功擴產經驗，並使用最新一代生產設備，可有效縮短台南新廠的學習曲線，快速發揮投資效益。

美喆表示，儘管台灣直接人力成本較中國大陸高，台南新廠規畫將使用最新生產設備，生產耗能少，可有效提升生產效率，有助於縮短台南新廠SPC產線學習曲線爬升所需的時間。此外，亦將透過「產能規模化、設備自動化、產品規格簡單化」策略，提高人均生產力及設備產能稼動率，有望在整體生產規模經濟展現下，提高美喆全球業務競爭力，並挹注集團營運成長空間。

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