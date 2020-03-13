全球股市黑色星期五　印度股市今年來相對抗跌

▲受美股拖累影響，台股摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

武漢肺炎疫情引發金融市場大幅波動，投資人紛紛減碼風險資產，外資對亞洲股市也多呈現賣超，統計今年來，只有中國股市仍是淨流入，股市相對抗跌；印度股市則是直至本周才逆轉為小幅賣超。

美股道瓊指數昨日暴跌2352點，三大指數跌幅皆來到9％以上，美股遁入熊市引發恐慌，國安基金今日盤前特地出來信心喊話，但仍無法阻擋投資人外逃，台股今（13）日開盤指數來到9681點、下跌740點，可說是「黑色星期五」。

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印度孟買證券交易所（Bombay Stock Exchange）Sensex指數和Nifty指數都出現印度股市有史以來單日最大跌幅，指數下跌7.6%，是2009 年1月以來最大跌幅。然而，和其他股市相比，今年來相對抗跌。

統一大龍印基金經理人黃柏凱表示，印度股市2月下旬開始走弱，跟隨國際股市震盪。印度今年雖有經濟放緩疑慮，但仍是亞洲高增長國家，預期在短線波動之後，外資的持續流入，將會繼續成為拉動股市成長的引擎。由於印度股市波動度相對較低，在市場恐慌或大幅下跌時，將提供避風港的功能。

黃柏凱表示，中國2月持續受武漢肺炎疫情影響，企業復工率偏低，中國國家主席習近平3/10第一次進武漢考察疫情防控，對市場有信心提振作用，但後續還是要看復工情況。

▼美股崩跌，台股13號一開盤即崩跌七百多點。（圖／記者湯興漢攝）

黃柏凱指出，武漢肺炎疫情從亞洲轉往歐美急速擴散後，歐美股市恐慌下跌的程度，反而大於亞洲，美股自高點下跌幅度約二成，許多歐洲國家股市跌幅已超過二成。目前歐洲疫情仍持續升溫中，感染傳播速度快與歐洲生活習慣有關，由於歐洲沒有相關防疫經驗，後續仍須密切觀察疫情發展，評估其對實體經濟活動的影響。

美國疫情也進入擴散上升期，加上油價暴跌等因素，美股經歷暴跌觸發熔斷的「黑色星期一」(3/9)，美股週二（3/10）因期待政策利多，反彈大漲，不過，美國國會對川普的經濟刺激措施有不同意見，救市方案能否落實仍未定，使得美股的反彈走勢能否延續，仍有待觀察。

投資策略上，由於金融市場波動度與不確定性還很大，短期仍宜保守因應，台股在這一波疫情控制表現良好，台股也相對抗跌，但是否會有補跌效應，亦需觀察，中長期而言，採取中國、印度、美國及台灣股市較均衡的區域配置，轉進低基期且公司營運穩定，較不受疫情影響之標的。