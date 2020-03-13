伊朗新冠肺炎死者狂增　衛星圖秀「埋屍鴻溝」越挖越大條…醫院黑屍袋交疊放

▲伊朗醫療中心附近墓地被公開，大量埋下新冠肺炎死者。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎全球疫情嚴重，僅次於中國的包括伊朗、義大利、南韓、法國等地，截至13日上午伊朗死亡人數達到429人，確診則達到10075人。對此對於死亡病例攀升相當迅速，外界也相當好奇，伊朗的死亡病患最後的處理方式，在近日外媒所揭露的空拍影像中就看到，伊朗疫情中心的墓地逐漸擴大，甚至鴻溝就為埋葬死人。

根據《每日郵報》報導，專家透過衛星圖像分析，伊朗疫情中心庫姆（Qom）附近的一處墓地，近日出現兩條大長溝，主要功用就是為了要埋葬因新冠肺炎死亡的人。據悉，伊朗因為疫情嚴重，傳出試圖想要掩蓋真實的疫情數據。

一名高級圖像分析師表示，伊朗的空拍圖很明顯規模與速度跟前幾日有所不同，這個墓地在上月21日就開挖，在第一批大量病例爆發後，速度更是加快。

日前伊朗才被揭露當地醫院的慘況，多個黑色屍袋重複交疊，因為確診人數攀升過快且相當多，加上死亡人數也破百，導致一時之間醫療單位根本無法消化。甚至官方跟當地目擊者所看到、推測的死亡人數也很大的出入。

گلزار شهدای مرودشت، فارس، ۱۱ اسفند ۹۸؛ تمهیداتی مربوط به آماده‌سازی برای تدفین ویژه جان‌باختگان احتمالی کرونا از جمله تلی از آهک دیده می‌شود.

مقامات بیمارستانی در ایران اعلام کرده‌اند تنها از بیماران با علائم حاد تست کرونا می‌گیرند، از جمله آنها که به بخش مراقبت‌های ویژه رفته‌اند pic.twitter.com/ZM2YLd67Z6 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) March 3, 2020



