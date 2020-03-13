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伊朗新冠肺炎死者狂增　衛星圖秀「埋屍鴻溝」越挖越大條…醫院黑屍袋交疊放

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▲伊朗亂葬崗被公開，大量埋下新冠肺炎死者。（圖／翻攝自Youtube）

▲伊朗醫療中心附近墓地被公開，大量埋下新冠肺炎死者。（圖／翻攝自Youtube

 記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎全球疫情嚴重，僅次於中國的包括伊朗、義大利、南韓、法國等地，截至13日上午伊朗死亡人數達到429人，確診則達到10075人。對此對於死亡病例攀升相當迅速，外界也相當好奇，伊朗的死亡病患最後的處理方式，在近日外媒所揭露的空拍影像中就看到，伊朗疫情中心的墓地逐漸擴大，甚至鴻溝就為埋葬死人。

根據《每日郵報》報導，專家透過衛星圖像分析，伊朗疫情中心庫姆（Qom）附近的一處墓地，近日出現兩條大長溝，主要功用就是為了要埋葬因新冠肺炎死亡的人。據悉，伊朗因為疫情嚴重，傳出試圖想要掩蓋真實的疫情數據。

一名高級圖像分析師表示，伊朗的空拍圖很明顯規模與速度跟前幾日有所不同，這個墓地在上月21日就開挖，在第一批大量病例爆發後，速度更是加快。

日前伊朗才被揭露當地醫院的慘況，多個黑色屍袋重複交疊，因為確診人數攀升過快且相當多，加上死亡人數也破百，導致一時之間醫療單位根本無法消化。甚至官方跟當地目擊者所看到、推測的死亡人數也很大的出入。

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