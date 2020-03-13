歐洲央行堅持不降息！　但承諾年底前擴大4兆購債規模

▲歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

《華爾街日報》報導，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）週四宣佈，決定維持利率不變，但制定了多項振興經濟的措施。歐洲央行將購買更多專注於私人部門債券的資產，並以更優惠的條件向銀行系統注入更多的流動性。

全球陷在新冠肺炎（COVID-19）蔓延的恐慌中，由於近日美國聯準會與英國央行相繼宣佈降息，歐洲央行是否跟進此一舉措受到密切關注。

請繼續往下閱讀...

令人意外的是，歐洲央行並沒有下調基準利率。歐洲央行表示將以低至-0.75％的利率向銀行推出低息貸款，旨在激勵銀行從央行借錢貸給企業和人民。負利率旨在刺激銀行貸款，專家們表示，與其他央行相比，歐洲央行的工具包受制於利率處於負區間，有侷限。

同時，現有的2.6兆歐元（約新台幣88.22兆元）債券購買計劃，暫時加大購債規模。目前歐洲央行的月購債額為200億歐元（約新台幣6786.4億元），今年底前將增加1,200億歐元（約新台幣4.07兆元）的購債規模。

義大利、西班牙和希臘等國家，昨日急拋售債務，法國主權債券也搖搖欲墜，交易員擔心衰退可能對歐元區造成影響，但最終觸發因素是歐洲央行不會支援這些國家的債券。

外媒指出，歷來在全球危機中，歐洲央行都有重大的政策失誤，而拉加德勢必也得為這次的決定負起責任。



＃ 揭開 Her 的小心機！！！