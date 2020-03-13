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國際油價連跌三天！布蘭特原油期貨本週大跌28%　創1991年波灣戰爭以來最大跌幅

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▲中國大陸8月服務業數據表現回溫，市場投資人重拾信心，帶動油價上揚。（圖／路透）

▲國際原油價格持續下跌。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

世界衛生組織將新冠肺炎（COVID-19）疫情定為全球大流行，加上美國總統川普為防疫而發出歐洲入境美國限制後，市場對全球經濟和能源需求更加擔憂，西德州原油週四收盤重挫 4% 以上，布蘭特原油更是重挫逾 7%，累計本週大跌28%，創下自1991年波斯灣戰爭以來，最大單週跌幅。

4 月交割的西德州原油期貨價格下跌 1.48 美元或近 4.5%，收每桶 31.50 美元。5 月交割的布蘭特原油期貨價格下跌 2.57 美元或近 7.2%，收每桶 33.22 美元。

請繼續往下閱讀...

上週石油價格協議破裂後，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的低價石油大量湧入市場，加劇了價格壓力。

歐亞集團（Eurasia Group）表示，隨著冠狀病毒觸發了多年來全球首次的石油需求下降，沙烏地阿拉伯和俄羅斯的石油產量的激增，可能導致每天供應超過400萬桶。

德國商銀分析師Carsten Fritsch提到，美國川普總統為了防疫而對歐洲下了 30 日禁止入境令，這對國際航空又是一個沉重打擊，可能負面衝擊煤油需求，因此石油需求仍承受壓力。

截至今天早上11點45分，國際原油期貨仍然下跌中，美國原油期貨西德州中級原油（WTI）目前下跌1.05%，每桶報價約31.17美元；布蘭特原油跌1.02%，每桶報價約32.88美元。

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