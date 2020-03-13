鴻海重挫6%失守兆元大關　跌幅收斂面臨70元保衛戰

▲美股崩跌2352點，台股一度暴跌786.17點，摜破萬點大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

美股道瓊指數暴跌2352點，台股今（13）日一度崩跌786.17點，跌破萬點大關，拖累權值股鴻海（2317）股價早盤跌破70元關卡，最低來到69.9元，大跌6.42%，市值失守新台幣兆元大關，來到9690億元，隨後收斂重新站上70元之上，最高來到72.6元，跌幅2.8%，面臨70元保衛戰。

台股跌破萬點，權值股鴻海跟著重挫，市值失守兆元大關，不過隨著低檔承接買盤進場，鴻海股價跌幅收斂重新站回70元之上，最高來到72.6元，跌幅2.8%，而外資法人12日賣超鴻海達3萬3435張，已是連續5個交易日賣超鴻海達8萬8264張。

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鴻海2月自結合併營收2174.6億元，月減40.35％，年減18.13％，較上月減少40.35%，較去年同期減少18.13%，創下從2011年8月以來，近8年半新低紀錄，主要是因為受到新冠肺炎疫情衝擊工作天數所致，累計前2月營收為5820.26億元，較去年同期減少14.37%。

鴻海董事長劉揚偉在首季展望法說會表示，目前中國大陸廠區人力復工比例，已超過季節性需求的50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能，但相較往年的「五窮六絕」，今年將會變成「二絕三窮」，只是第一季變成過往第二季的淡季，而第二季則有機會變成過往的第一季，因此上半年仍可望持平去年表現。

鴻海創辦人郭台銘12日透露，中國大陸廠區復工進度超乎預期和想像，復工進展平順，並強調近期全球股市潰堤主要是受國際油價崩跌影響，而後續全球經濟的變化則認為重點在美國消費市場能否持續成長。