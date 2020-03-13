印度證實新冠肺炎「首例死亡」　76歲老翁「機場篩檢無症狀」最後治療中斷氣

▲新冠肺炎在印度傳出首起死亡病例。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者康世人新德里13日專電）印度出現首宗感染武漢肺炎的死亡病例，卡納塔卡省衛生與家庭福利廳長斯里拉穆魯昨天深夜推文說，一名76歲老翁10日死亡後，經檢測證實感染武漢肺炎。

卡納塔卡省（Karnataka）衛生與家庭福利廳長斯里拉穆魯（B Sriramulu）推文指出，來自卡納塔卡省北部卡拉布拉吉縣（Kalaburagi）的76歲死亡老翁，是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疑似病例，經檢測後，確認曾感染武漢肺炎。

斯里拉穆魯推文說，包括這名老翁的家人及他曾經接觸的人，相關必要追蹤、隔離和其他措施都已經遵照規定執行。

根據新德里電視台（NDTV）報導，這名老翁生前曾在沙烏地阿拉伯待了1個月，2月29日才返回印度，在海得拉巴（Hyderabad）機場曾接受篩檢，但當時沒有症狀。

報導說，老翁返家後開始有些疑似症狀，3月5日前往當地一家私人醫院看診，隔天開始發燒、咳嗽，因而入院。他還有哮喘、高血壓等其他健康問題，因而又轉診到海得拉巴一家醫院，檢體也被採集送檢，最後在他死後證實感染武漢肺炎。

此外，斯里拉穆魯的推文表示，卡納塔卡省出現第5名武漢肺炎確診病例，這名從希臘返回印度的26歲新確診病例被隔離在班加羅爾的一家醫院。

印度衛生與福利部截至上午8時的統計，卡納塔卡省的武漢肺炎確診病例仍只有4例，死亡的確診病例也尚未納入中央官方報告。而官方公布的印度累計確診病例74例，但已有報導說，印度累計病例已達到79例。

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