國安基金進場有效！　分析師：消除市場恐慌、讓資金保持流通

▲國安基金若進場主要是想讓資金流動。（圖／記者屠惠剛攝）



記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，引起市場恐慌情緒高漲，國安基金也待命進場救市，而這樣的救市是否有實質效益，對此群益期貨資深協理許績慶分析，國安基金若進場主要是想讓資金流動，畢竟目前美股的走勢已經跟2008年金融海嘯相似，政府勢必要讓市場信心增加。

許績慶表示，國安基金通常會進場，往往都是在股市呈現不樂觀、甚至大跌的情況下才會進場救市，因此站在政府的角度，國安基金進場是有效的，雖然說無法讓股市立刻止跌、甚至反彈，但可能可讓原本要跌1000點的情況，變成只跌800點，這樣來看國安基金算是有效的。

請繼續往下閱讀...

另外，許績慶更提到，昨天聯準會釋放出一系列的救市措施，這也意味著聯準會對於未來的市場看法是不樂觀的，尤其是現在股、債、金都呈現下跌的情況，這也是不太正常狀況，通常債、金都是屬於避險商品，現在卻是通通一起跌，這反應出來的就是市場資金流動性不強，因此聯準會就必須要釋放出大量的資金，去推動市場流動性，而台灣的國安基金在某種程度上也是扮演著相同角色。

就目前看來股、債、金同跌的狀況，許績慶也建議投資人，現在最好是先等國安基金進場，讓整體資金流動起來讓市場恐慌消除，等到股、債止跌後那就可以預測未來盤勢有機會往上翻，屆時再進場會比較好。

不過，許績慶也說，雖說目前政府的手已經伸進市場，但目前情況來看市場還不買單，因此還是建議投資人暫時還是要先觀察股、債是否有出現變化，到時候再進行布局。

