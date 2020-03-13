金價本週大跌6.7%！創7年來最大單周跌幅　因投資人急於變現

▲新冠肺炎疫情引爆全球股災，貴金屬價格全面下挫。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情引爆全球股災，美股道瓊指數周四（12日）再崩跌2352點，投資人被迫拋售部分資產以舒緩資金流動。黃金今（13）日進一步下跌，黃金現貨本周累計下跌約6.7%，創2013年6月以來最大單周跌幅。截至台北時間今日上午10點30分，4月黃金期貨價格跌28.2美元或1.77%至每盎司1,562.1美元。

對新冠肺炎全球大流行的擔憂持續加劇，紐約商品期貨交易所4月黃金期貨12日收盤大跌3.2%至每盎司1,590.3美元；5月白銀期貨跌4.6%至每盎司16.005美元；4月鉑金期貨跌10%至每盎司781.8美元；6月鈀金期貨跌14.1%至每盎司1,914.90美元。

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貴金屬價格全面下挫，High Ridge Futures金屬交易主管David Meger指出，這是急於套現及輕度恐慌舉動，「我們看到的是市場參與者及投資找不分青紅皂白地出售各種類別資產。」他表示，人們正在出售黃金及白銀頭寸，以為股票頭寸或其他情況提供資金。

ABN AMRO資深貴金屬分析師Georgette Boele在周三（11日）發布的報告中表示，黃金傳統的避險資產地位可能受到挑戰。由於新冠肺炎疫情造成的全球經濟成長放緩，損害到金飾與珠寶的需求，投資人將轉向視美元為避險天堂，預期金價將於2020年期間持續掙扎。

全球央行已開始採取行動來協助經濟體對付日趨嚴重的新冠肺炎疫情，聯準會（Fed）上周已緊急降息。BMO Capital Markets的金屬衍生品交易主管Tai Wong預期，市場還將經歷1至2周的劇烈波動，「直到我們能更好地處理歐洲與美國的疫情為止。」