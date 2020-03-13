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妻子確診後首發聲！　加拿大總理推特報平安：繼續隔離在家上班

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▲▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）妻子蘇菲格雷戈瓦（Sophie Gregoire）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道與妻子蘇菲格雷戈瓦。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie Gregoire）確診的消息震驚各界，他稍早透過推特表示，目前妻子的症狀輕微，已遵照醫師的建議，「至於我，我現在感覺良好、沒有出現任何相關症狀，但也會持續遵守醫師建議，採取自我隔離措施，繼續在家工作。」

杜魯道表示，在未來幾天在家工作的這段期間，他將會持續透過視訊或是電話來參加會議，也將會和各地政府領袖們對談協調接下來因應疫情的措施，確保加拿大國人的安全，同時控制新冠肺炎（COVID-19）對經濟的衝擊。醫療團認定，近期與杜魯道接觸過的人染病風險不高。

▼ 加拿大總理杜魯道稍早透過推特發文 。（圖／翻攝自推特／JustinTrudeau

▲▼ 加拿大總理杜魯道發文說明妻子確診 。（圖／翻攝自推特／JustinTrudeau）

根據加拿大媒體先前消息，蘇菲是在結束英國行程之後出現新冠肺炎症狀，夫婦倆隨即宣布在家自行隔離。到了台灣時間13日上午，蘇菲經檢測後確定感染新冠肺炎，相關人員將聯繫接觸者；她稍早透過總理府表示，感謝所有關心她的人，身體狀況很快就會好轉。

截至13日上午，加拿大確診人數增至149人，1人死亡。

►快訊／昨天才自我隔離！加拿大總理杜魯道「妻子確診新冠肺炎」
►不斷更新／美國免除部分中國進口醫療產品關稅　口罩聽診器在列
►聯合國總部首例確診！菲律賓代表團成員染新冠肺炎　同團全體隔離

 
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