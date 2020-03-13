疫情失控成全球大流行　瑞銀估今年全球經濟成長率難保1

▲新冠肺炎疫情在各國蔓延，確診病例不斷攀升，引起市場關注對全球經濟的衝擊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，引起市場恐慌情緒高漲，瑞銀（UBS）示警，疫情若失控演變成全球大流行，預估今（2020）年全球經濟成長率降至0.8%，恐難以「保1」。

新冠肺炎疫情持續升溫，市場也積極關注全球市場未來發展。瑞銀全球經濟研究主管Arend Kapteyn表示，新冠肺炎疫情在各國蔓延，供應鏈遭遇顛覆性影響，大陸恢復正常的速度緩慢，加上油價大跌，決定調整全球經濟成長率的預估，從原先的2.9%降至2.3%。

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不過，瑞銀也推演出2種情境，其中一種是若感染人數以1,000人等比增加的情況下，預期全球經濟成長率將下修至1.6%；另一種則是新冠肺炎發展成真正的全球性大流行病，估全球經濟成長率降至0.8%。

市場目前所反映的全球經濟成長率約2%，與瑞銀的預測一致，不過在新冠肺炎疫情爆發前是4%，OPEC+會議談崩之前是2.8%。瑞銀表示，這種「雙重打擊」，意味著經濟成長預測值，預期將創下自全球金融危機以來最慘重的8周跌幅。即便如此，只要確診病例還在增加，部分風險資產就還未觸底。

美國聯準會（Fed）近期無預警降息2碼，各國央行也採行寬鬆政策，瑞銀預估，美國聯準會今年將分2次降息，屆時有可能降至零利率，而其他國家的央行也將跟進降息，將利率降至零利率下限。