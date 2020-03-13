國安基金6次護盤大回顧！常於台股十年線左右進場　目前約在9354點

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國際股市受震盪，國安基金今早也緊急召開記者會信心喊話，但投資人更關心的是，到底國安基金是否會進場？檢視過往，國安基金一共有6次進場救市，投顧業者分析，通常落在台股十年線位置發動，以目前來說，台股十年線點位大約落在9354點。

回顧過去國安基金進場，以及成效，首次是2000年3月，台灣首次政權交替，國安基金進場護盤，當時股市位置大約是8600點，投資金額約500億元。

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第2次是同年的10月網路泡沫、國際原油危機，石油價格大漲導致股市大幅震盪，國安基金進場位置大約是5800點左右，投資金額1200多億元。

第3次則是2004年總統大選爆發319槍擊案，國安基金進場點大約是6300點左右，投資金額10多億元。

第4次則是2008年的金融海嘯，進場約5600點，結果大賺300多億元，獲利有50%以上。

最後兩次分別是2011年歐債危機，進場時間點6900點，投資金額約400多億元，以及2015年人民幣劇貶，亞洲貨幣競貶，國安基金投資金額近200億元。

投顧業者表示，回顧以往國安基金進場時機點，通常落在台股十年線位置。以目前來看，十年線大約落在9354點。

通常來說，遇到重大事件影響股市，政府會先動用流動性較高的資金，像是政府的四大基金、公股銀進場護盤，國安基金雖然是「重要指標」，但也不見得能夠立刻奏效，讓股市止跌翻為多頭，且國安基金是國家向銀行借錢而來，等於是所有納稅人共同負擔，也不容輕易動用，以免損及國庫損益。

也因此，國安基金不太輕易進場，往往一再強調，只有當國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市失序損及國家安定之虞的情況，才會動用。

投顧業者說，並非所有重大事件，國安金金都會進場，像是SARS時，國安基金也沒有進場。