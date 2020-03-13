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亞股重挫！日港股市暴跌超過1300點　韓股一度觸發熔斷機制

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▲▼ 日本股市 。（圖／路透）

▲亞洲股市受美股重挫影響也全面崩盤。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

全球股災，美股昨天狂跌近10％，亞股今（13）天早盤也都大跌，其中，日韓股市跌勢最重，跌幅都超過8％；如果以跌點來說，日股港股都重挫超過1300點。

由於美股崩盤，亞洲股市連帶受到影響，上午開盤即暴跌，迫使日本與南韓也召開緊急會議。日本遭遇30年來最大跌幅，南韓開盤也一度暴跌1700點，觸發熔斷機制。

請繼續往下閱讀...

截至上午11點35分：

日股下跌1,655點至16,904點，跌幅8.92％

韓股下跌147點至1,686點，跌幅8.02％；

上證指數下跌97點至2,826點，跌幅3.3％

香港恆生指數下跌1,359點至22945點，跌幅5.61％。

台股開盤就跌破萬點，目前下跌661點，來到9,760點，跌幅6.29％。

為了挽救市場信心，財政部今天早上也臨時召開國安基金說明會，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華指出，自2月24日以來，亞股較歐、美股市跌幅較小，主要是因為亞股前已先行反映，而歐、美正面臨疫情擴散，造成股市大跌的狀況不同，連動性也比較低。

阮清華說：「不是別人跌，我們就一定要跌。」他強調台灣疫情控制穩定有序，基本面良好，本益比及殖利率佳，且出口持續成長，加以政府推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。

阮也接著表示，國安基金永遠都是備戰狀態，近期一直密切關注國內外股市、疫情及經貿發展變化，若股市、金融市場出現不理性失序情況、達到進場條件，必要時會報請行政院召開國安基金管理委員會臨時會議，研議是否進場。


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