史上最大降幅！專家估下周油價大降3.8元「加油再等等！」

▲國際油價崩跌，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，專家預估下周國內油價可望再度回跌。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，原油期貨價格今（13）日重挫，邁向2008年以來最大週線跌幅，專家預估下周汽油零售價格每公升可望調降3.8元，可望創下中油史上調整油價最大降幅，用車人不妨下周一凌晨起再加滿愛車油箱，替自己省點荷包。

依據中油目前油價估算，下周調整後的預估價格分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元。實際調整金額仍需於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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油價專家表示，油國大聯盟（OPEC+）合作意外破局，加上沙俄兩國削價競爭，衝擊國際原油價格走跌；累算至3月12日之7D3B週均價為33.74美元，較上週50.50下跌16.76美元。新臺幣兌美元匯率30.103較上週30.050貶值0.053元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降3.8、4.0元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。