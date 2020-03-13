美國好市多被清空！矽谷人妻曝當地恐慌　紐約已有ATM領不到錢

▲有網友貼出紐約好市多被清空的情況。（圖／翻攝Facebook／矽谷美味人妻）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎全球蔓延，美國疫情極速升溫，不僅NBA因有球員確診緊急停賽，好萊塢影星湯姆漢克也確診隔離。網紅「矽谷美味人妻」KT在臉書發文透露當地現況，不僅超市貨架被清空，紐約市有部分區域有ATM暫時領不到錢的狀況。

美國目前確診人數超過1700例、41死，許多華人居住的加州矽谷10日出現首例死亡。網紅「矽谷美味人妻」KT其實早在7日就發文透露當地狀況，表示矽谷許多大公司都已經宣布在家上班，她為了女兒健康，也到學校提出在家上課的要求。

KT文中透露，由於當時當地民眾對於新冠肺炎毫無警覺，當她到女兒學校提出要在家學習的要求時，有位美國大媽還相當詫異的說「不就是跟流感一樣的病毒嗎？小孩根本不會被傳染好嗎？」KT聽完先是耐心解釋新冠病毒的可怕，但美國大媽聽不進去，直接激動駁斥「這完全沒道理」，並引用WHO、中國的各項數據試圖說服KT，最後還說「妳做這樣study from home的決定， 會影響到我孩子的權益耶。因為如果你們在家如果跟不上學校進度而落後，老師就要花三倍的力氣教你的小孩，那對我的小孩對其他家長的小孩就會不公平！」

KT聽到這句話才知道美國大媽的私心，決定撂一句話「這完全沒道理」打臉後離開。如今過了4天，對照疫情發展，KT當初的憂心應該是對的。

KT在13日發文「矽谷抗疫日記」，指出在疫情升溫的情況下，不僅超市貨架被清空，許多人看到補貨就直接衝上去搶，情況跟「好市多衛生紙之亂」很像；原本打著2小時內到貨的網購也無法得知到貨日期，最後也提醒在美國的朋友「把錢領好，把油加滿」，紐約市有部分區域有ATM暫時領不到錢的狀況。。

底下也有粉絲PO出美國各地的超市現況，其中紐約的好市多已經全被清空，也有人說「我們南加州也已經超市跟賣場被掃貨空空啦」。