國表藝3館共推「防疫特別方案」　場租5折、觀眾梅花座

▲「國家表演藝術中心」國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心三大場館，同時發佈疫情期間場地配套措施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

「國家表演藝術中心」國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心三大場館依據新冠肺炎(COVID-19) 公眾集會因應指引，將共同實施「間隔座」等降低大型集會感染風險的配套措施，包括場租以5折計算等，希望可減輕團隊演出的成本壓力。

考量疫情對整體表演藝術環境的影響，三場館同時發佈疫情期間場地配套措施。 包含使用原場地、採用間隔座的方式，場租以5折計算，也會提供其他方案與租用單位共同討論。

請繼續往下閱讀...

以兩廳院為例，租用演奏廳、實驗劇場的團隊，若需採間隔座規劃，在檔期許可的條件下，可以規劃協助換至較大場地如音樂廳、戲劇院，但以沿用原租用場地的場租計算；若使用原演出場地調整為直播或錄影場，或新申請場地做為直播、錄影、技術測試、排練、製作研發等，場租以定價5折計算。

除三場館場租協助外，兩廳院售票系統另提供團隊疫情協助方案，包含4月30日前（時間點將依疫情狀態調整實行期間）照常演出之節目，售票佣金以5折計算；若於疫情期間節目取消，售票佣金將全數退還。另因節目異動須通知觀眾時，兩廳院售票系統可免收簡訊費用，希望可減輕團隊演出成本之壓力。

▲國表藝三館共推「防疫特別方案」。（圖／衛武營提供）

以下為疫情期間，國表藝場館特別方案完整內容：



1. 因疫情影響而於演出前60日內取消演出者，全數退回場地租金；原租用單位仍可保留該檔期進行製作研發、技術測試及排練等之使用，免收租金。但如有其他特殊事由，得予專案辦理。施行期間追溯自今（2020）年1月15日起。

2. 為符合本年3月4日政府公佈之「新冠肺炎COVID-19 因應指引：公眾集會」所辦理風險評估之配套措施：

（1）使用原場地、採觀眾間隔座方式，各場館場地租金以定價百分之五十計算，但如有其他特殊事由，得予專案辦理。

（2）從原租用小型場地移往大型場地模式，維持原租用場地之收費標準；若租用單位於更換場地後有繼續售票之需求，在合於風險評估之情形下，得予專案辦理。

（3）原場次轉為直播／錄影場（無現場觀眾），各場館場地租金以定價百分之五十計算。 3. 疫情期間，若新申請場地空檔進行直播／錄影模式，各場館場地租金以定價百分之五十計算；若新申請場地空檔進行製作研發、技術測試及排練等計畫，依各場館裝台或彩排定價百分之五十計算。

4. 針對因疫情取消演出的節目，各場館安排本年下半年空檔、明（2021）年上半年檔期時，將列入作為相關考量，並以國內團隊振興為優先。

5. 兩廳院售票系統之疫情期間協助方案，施行期間追溯自今年1月15日起：

（1）演出時間於4月30日前之節目，售票佣金五折計算（採滾動式調整施行期間）。

（2）若節目取消，售票佣金全退。

（3）如因節目異動，須通知觀眾者，免收簡訊費用。

6. 本方案實施期間、內容及範圍，依中央疫情指揮中心發布事項，作滾動式因應調整。