變態男搭車「狂舔手指」還把口水抹在握把　害比利時地鐵停駛大消毒

▲男子噁心的行徑在網路上引發討論。（圖／翻攝自推特／Souf）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情近來被世衛組織宣布為「全球大流行」，比利時也傳出399人確診，其中3人死亡的消息，然而地鐵上近來卻有一名男子，突然摘下口罩舔手指，再把沾滿口水的手擦在握桿上，噁心行徑嚇得乘客立刻通報站務人員，導致整班列車被迫停止進行消毒。

有網友10日在推特上分享影片，「快看，這個男的肯定有新冠病毒正在感染車廂，大家搭車時不要再去碰握桿了」。影片中可看到，一名男子搭車時，突然摘下口罩，然後把手指放入嘴中舔了舔，再把口水擦在握桿上，誇張行徑讓網友痛罵，「太噁心了」、「這是犯罪吧，可惡的傢伙」。

布魯塞爾交通公司(STIB-MBIV)後來在推文中回應，影片中的男子已被警察與安全部門人員逮捕，地鐵站也進行全面消毒，「謝謝你的po文，我們地鐵站每天都有消毒打掃」。世衛專家指出，由於病毒有可能透過人體口沫傳遞，最有效預防的方法就是勤洗手，最好用肥皂仔細清洗20秒，或是使用酒精等方式消毒。

Regardez moi ce fdp qui est sûrement contaminé du coronavirus ce qu’il fait sur les barres des transports publique !!! Ne touchez plus les barres ! #coronavirus #STIB pic.twitter.com/t2QvYZKEJq — Souf (@SoufOff) March 9, 2020

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