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美國傳染病權威承認「篩檢體系失敗」！《美聯社》曝關鍵原因

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▲美國總統川普於27日時，已禁止「未經白宮許可，不能發表有關新冠肺炎的相關言論」。而美國醫學研究者弗契（Anthony Fauci）同樣也被禁止，他向同事們表示「白宮指示他，不要亂說話。」（圖／路透）

▲美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）頂尖傳染疾病學者弗契（Anthony Fauci）認為篩檢體系失敗。（圖／路透）

 記者吳美依／編譯

美國新冠肺炎疫情擴散，政府防疫工作與篩檢能力遭受批評。國家衛生研究院（National Institutes of Health）頂尖傳染疾病學者弗契（Anthony Fauci）表示，「這是一個失敗，讓我們承認吧。」許多學者也認為，美國接受篩檢的人數不足，檢測速度緩慢，確診人數可能遭到低估。《美聯社》指出，原因在於許多實驗室必須手動處理樣本、速度緩慢，公立與私人機構的檢測數據也有待整合。

美國政府實施新冠病毒檢測，卻屢次出現困難，一開始是太晚將篩檢工具發送至各州、地方實驗室，也曾被批評對於施測者的標準過於嚴苛等等。傳染疾病權威學者弗契直言，「這個體系並沒有真正達到我們現在需要的……這是一個失敗，讓我們承認吧。」

▲新冠肺炎,新冠病毒,美國,華盛頓州,柯克蘭（圖／達志影像／美聯社）

▲美國華盛頓州新冠肺炎疫情嚴重。圖為柯克蘭的醫護人員護送確診患者。（圖／達志影像／美聯社）

透過大規模篩檢找出病例，是追蹤疾病傳染路徑、分配治療資源的重要步驟，如果缺乏整體數據，很有可能存在許多隱藏病例。美國疾病管制與預防中心（CDC）截至12日下午已經通報超過1260起病例，但是許多學者認為，美國檢測速度太慢，篩檢的人數不足，確診數字可能遭到低估。

洛杉磯錫安山醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）本周預測，美國2周前真正的感染數字已將近9000人。研究員布朗（Jonathan Braun）說，「我預期現在會有更多人被感染，代表美國疫情程度比實際篩檢後通報的更嚴重。」他指出，問題就在於「美國根本沒有針對足夠多的人實施檢測。」

美國官方並未宣布每日確切篩檢次數，食品藥品監督管理局（FDA）前任專員、智庫美國企業研究院（AEI）研究員戈特利布（Scott Gottlieb）則根據公開資訊與各實驗室的歷史數據估計，截至12日，全美實驗室每天可以檢測超過2萬人。

▲▼新冠肺炎,美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國疫情擴散，學者認為接受篩檢的人數遠遠不夠。圖為加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）指出，南韓人口僅約美國的1/6，但因使用自動化、大容量的篩檢系統，能夠同時處理上千份樣本，因此每日可以檢測1.5萬人。相對而言，美國大多數州與地方實驗室需要技術人員手動處理每一批樣本，每日處理數量大約只有100份或者更少。

《美聯社》指出，有些國家擁有隸屬於中央政府的醫療照護體系，但美國的疫情應對工作分散在公立與私人的實驗室中，後者包括各大學、醫院與醫療診斷公司。

FDA本月初曾承諾，將超過100萬份篩檢工具送往全國各地實驗室，但衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）本周稍早坦言，目前仍不清楚實際使用狀況與檢測人數，因為一些私人實驗室不須向CDC匯報，當局正努力建設系統，將政府與外部實驗室的檢測數據彙整在一起。


►美國CDC主任承認！　新冠肺炎死者可能被誤診為流感

►美國「檢測工具不夠」　川普責怪歐巴馬…獨立媒體另揭原因

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