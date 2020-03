受困義大利！英國醫師目睹疫區慘況籲「效法封鎖」：就像在打仗

▲義大利9日宣布全國封鎖,憲兵駐守米蘭火車站執行出入管制。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

義大利總理孔蒂9日宣布全國封鎖,遏止新冠肺炎,疫情最為嚴重的北部地區經濟受創,也出現醫療資源不足的情況。來自英國的醫師希拉爾(Mohamed Abu Hilal)在義北工作,目睹當地現況,他11日呼籲其他國家也效法這些防疫措施,「新冠肺炎非常嚴重,感覺像是在打仗!人們正在死去。」

Form Brescia north of Italy : to my friends accross the glob !COVID19 is serious, feels to be in a war! People are dying, not only elderly. Beds are full. Goverments must shut down everything, prepare beds, ventilators , antivirals, doctors and nurses. People should stay at HOME!