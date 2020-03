快訊／昨天才自我隔離！加拿大總理杜魯道「妻子確診新冠肺炎」

▲加拿大總理杜魯道( Justin Trudeau)妻子確診新冠肺炎。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)12日才宣布因妻子蘇菲·格雷戈瓦(Sophie Gregoire)出現疑似流感症狀,今(13日)公布篩檢結果,確定為陽性反應,目前已緊急送往醫院隔離治療。

綜合外媒報導,加拿大總理杜魯道這兩天原先將在首都渥太華進行領袖會談,會議遂因疫情嚴情,卻未料妻子出現疑似流感症狀,讓杜魯道宣布在家自行隔離。然而宣布自我隔離僅1日,杜魯道妻子接受新冠肺炎篩檢後,於台灣時間13日上午確診新冠肺炎。

日前加拿大遭砲轟對新冠肺炎疫情相當怠慢,2002年的SARS雖在多倫多造成44人死亡,但面對這次疫情擴散卻毫無概念,甚至在2007年購買5500萬個N95口罩和其他醫療用品,也都沒有整理,超過80%以上都已經過期。

截至13日上午,加拿大確診人數來到117人、死亡病例1人。加拿大股市12日開盤更出現一周內第二次熔斷,而加拿大多倫多證券交易所(TSX)股指「標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數」(S&P/TSX),開盤也隨之大跌超過1千點,觸發熔斷機制後暫停交易。

