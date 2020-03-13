唐鳳的日本狂粉也讚爆：台灣的「醫師官員」是最大功臣！

▲日本網友大讚，台灣防疫成功不是沒有原因。（圖／推特網友@guidemeihou）
記者王佩翊／編譯
全球新冠肺炎大流行，歐美各國疫情更是持續失控，然而台灣在第一時間就成立中央流行疫情指揮中心，並祭出各種防疫對策，有效控制疫情，成為國際焦點。日前才有日本媒體大讚數位政委唐鳳，更忍不住拿來與自家79歲的IT大臣做比較，如今又有網友發現，此次參與防疫作戰的抗疫官員們皆有醫師背景，甚至有多人是感染病專家，讓他大讚，實在太專業。
日本一名推特網友めいほう9日po出一張台灣中央流行疫情指揮中心記者會照並寫道，自己雖是唐鳳的狂粉，但不得不稱讚台灣此次防疫成功的第一大功臣，其實是以衛服部長陳時中為首的政府抗疫團隊，更分析了羅一鈞、莊人祥、張上淳等人的背景，大讚全都是「傳染病專家」。
めいほう也表示，除了中央流行疫情指揮中心內的流行傳染病專家外，副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁以及賴清德，全都具有醫師背景，其中陳建仁不但是SARS時期的衛生署署長，陳其邁有登革熱防治經驗，連下一任副總統賴清德同樣具有公共衛生專業。他說，台灣此次防疫能夠「快狠準」，有很大的原因就是因為政府內部擁有許多醫學專家。
めいほう推文PO出後，隨即吸引上千人按讚分享，同時引起大批日本網友討論。對此，めいほう也回應，在面對災害時，許多人會尋求一個救世主或是英雄來拯救世界，然而現實是，必須依靠社會上的每個人的力量，共同合作，才能一同度過難關，
確かに台湾のIQ180のIT大臣はすごいだけど（自分も大ファン）、でも台湾の感染症対策センターで毎日記者会見を開き、迅速に対応、対策、情報公開をしっかり打っていく厚生大臣を始めとした各担当が今回の一番の功労者だと思う。それにほぼ感染症専門家。 pic.twitter.com/CLGKGu2niF— めいほう (@guidemeihou) March 9, 2020