唐鳳的日本狂粉也讚爆：台灣的「醫師官員」是最大功臣！

▲日本網友大讚，台灣防疫成功不是沒有原因。（圖／推特網友@guidemeihou）

記者王佩翊／編譯

全球新冠肺炎大流行，歐美各國疫情更是持續失控，然而台灣在第一時間就成立中央流行疫情指揮中心，並祭出各種防疫對策，有效控制疫情，成為國際焦點。日前才有日本媒體大讚數位政委唐鳳，更忍不住拿來與自家79歲的IT大臣做比較，如今又有網友發現，此次參與防疫作戰的抗疫官員們皆有醫師背景，甚至有多人是感染病專家，讓他大讚，實在太專業。

日本一名推特網友めいほう9日po出一張台灣中央流行疫情指揮中心記者會照並寫道，自己雖是唐鳳的狂粉，但不得不稱讚台灣此次防疫成功的第一大功臣，其實是以衛服部長陳時中為首的政府抗疫團隊，更分析了羅一鈞、莊人祥、張上淳等人的背景，大讚全都是「傳染病專家」。

めいほう也表示，除了中央流行疫情指揮中心內的流行傳染病專家外，副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁以及賴清德，全都具有醫師背景，其中陳建仁不但是SARS時期的衛生署署長，陳其邁有登革熱防治經驗，連下一任副總統賴清德同樣具有公共衛生專業。他說，台灣此次防疫能夠「快狠準」，有很大的原因就是因為政府內部擁有許多醫學專家。

めいほう推文PO出後，隨即吸引上千人按讚分享，同時引起大批日本網友討論。對此，めいほう也回應，在面對災害時，許多人會尋求一個救世主或是英雄來拯救世界，然而現實是，必須依靠社會上的每個人的力量，共同合作，才能一同度過難關，