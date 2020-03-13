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大立光開盤跌300元、來到3620元　持有一張瞬間蒸發30萬元

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▲▼受美股跌深反彈激勵，台股3/11一早即已上漲格局開出，盤中漲幅超過八十餘點。隨後漲幅收斂，截至發稿為止大盤僅在平盤之上游走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股黑色星期五，大立光開盤跳水。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台股黑色星期五！開盤即下殺700多點，跌破萬點信心防線，股王大立光（3008）今（13）日開盤跳水，以3620元開出、跌300元或7%，持有一張大立光，瞬間就蒸發30萬元。盤中跌幅收斂至3755元，跌235或跌6.03%。

大立光面臨最大危機，就是智慧手機供應鏈復工問題及整體市場需求面的信心。截至昨日，外資連五日賣超大立光679張，以昨日賣超均價4,095元計算，五日賣超2716億元。

請繼續往下閱讀...

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，目前手機EMS持續復工，預計在三月中、到三月底回復到正常水準，預計復工議題逐漸不會是市場焦點。然而，時序進入四月後，將會關注是否有砍單出現，以及四月開始的美國科技財報，將會讓市場對於第一季獲利以及第二季展望的預期，進行獲利調整。

根據美系外資最新報告，更下調大立光評等為「劣於大盤」，目標價從4000元降至3800元。報告指出，因新冠肺炎疫情擴散，影響今年全球GDP，iPhone今年也將下調8%；中國大陸智慧手機市場更是直接自今年來縮減44%，其中，華為銷售量將更低，第二季終端需求仍疲弱，影響供應高階智慧機鏡頭為主的大立光營運。

大立光從波段高點5210元至今下跌超過1500元，跌幅逾28%，短短2個月時間市值蒸發掉2100億元。
 

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