加州迪士尼樂園明起閉園至3月底　好萊塢環球影城也跟進預計3/28開放

▲加州迪士尼樂園（Disney California Adventure）將於14日起閉園至少持續至3月底。（圖／記者錢玉紘攝）



記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，美國加州安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園宣布將於14日起關閉直到月底，佛羅里達州的迪士尼度假區、巴黎迪士尼樂園15日起跟進關閉。此外，好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）也宣布14日起關閉園區，預計28日重新開放。

加州迪士尼樂園在12日的聲明中表示，「仔細思考加州州長的行政命令指導方針以後，我們為了員工與顧客的最大利益著想，準備關閉迪士尼樂園（Disneyland Park）和加州迪士尼冒險樂園（Disney California Adventure Park）。」

USA Today報導，華特迪士尼公司 （The Walt Disney Company）幾小時以後又宣布，美國佛州的迪士尼度假區（Walt Disney World）與法國巴黎的迪士尼樂園（Disneyland Paris）也將於15日閉園至月底。

根據FOX 11，好萊塢環球影城於12日宣布，14日起關閉園區，預計28日重新開放，協助遏止疫情。聲明中指出，「我們團隊成員與顧客的安全與健康是我們的第一優先，出於謹慎並且遵循加州公共衛生部提供的指示，好萊塢環球影城將於3月14日周六開啟暫時關閉，主題公園預計3月28日重新開放，並將持續監測情勢。」

據了解，此期間環球城市大道（Universal CityWalk）會保持開放。

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