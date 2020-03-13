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國安基金備戰不進場！　財長提台股3大優勢「信心喊話」：勿過度恐慌

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

因為新冠肺炎（COVID-19）肺炎，造成昨日歐美股市大幅下滑，財政部與國安基金金早臨時開記者會信心喊話，並表示，我國疫情控制穩定有序，基本面良好，本益比及殖利率佳，且出口持續成長，加以政府推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。

財政部次長、國安基金執行秘書阮清華說明台股有三大優勢

請繼續往下閱讀...

一、台股本益比及殖利率具吸引力

109年2月底，台股上市股票本益比為18.46倍，在國際主要股市位於中低位數，低於德、法、英、日，高於美、韓、陸、港股；另臺股殖利率4.06%亦優於其他主要股市。

二、出口持續成長，轉單及調整供應鏈效益逐步顯現

109年2月出口253.8億美元(年增24.9%)，前2月出口504.5億美元，創歷年同期新高，年增6.4%，其中積體電路及資通訊產品均創新高，且半導體設備購置強勁，反應廠商對後市樂觀預期。

三、推動振興經濟政策，防疫措施具有成效

國安基金疫情控制有序，行政院編列600億元特別預算，用以支應相關防疫處置及紓困、振興產業所需經費，輔以新南向政策，與投資臺灣三大方案帶動388家企業投資8,992億元，創造74,636個本國就業機會等。

另公股銀行自行提供各項貸款紓困方案，協助因應疫情資金需求，均有助廠商調整供應鏈發揮轉單效應，創造就業消費等內需，提升經濟動能。

國安基金指出，目前各歐美等國疫情持續擴大未明，且油價大跌，增加市場不確定性，牽動股、匯市穩定，惟臺股動能良好，基本面佳，在國際股市具相對吸引力，且國內疫情控制良好，台股投資人就疫情造成國際股市短期波動無須過度悲觀。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，累計最近兩周，歐美股市跌幅約2~3成，台股大約10.82%，較歐美股相對抗跌。主要是國內經濟穩健、疫情控制良好、政府也推出相關紓困措施，且目前台股的殖利率、本益比也都優於各國股市，出口方面仍表現良好。


阮清華還提到，台股動能非常好，從這幾天的承接力道來看非常強勁，顯示投資人對後市仍樂觀，台股基本面穩健，在國際股市中有一定的吸引力，加上疫情控制得當，呼籲投資人對台股要有信心，不要過度恐慌，國安基金都是在備戰狀態，一直都在關心國內外經貿以及疫情發展，若市場出現失序或損及國家安全的情況，國安基金將召開緊急會議，來確保國內股匯市穩定。

ET快訊
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