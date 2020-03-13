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台股早盤暴跌640點！國安基金信心喊話未奏效　指數跌破萬點關卡

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▲▼受美股跌深反彈激勵，台股3/11一早即已上漲格局開出，盤中漲幅超過八十餘點。隨後漲幅收斂，截至發稿為止大盤僅在平盤之上游走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股道瓊指數昨日暴跌2352點，三大指數跌幅皆來到9％以上，美股遁入熊市引發恐慌，國安基金今日盤前特地出來信心喊話，但仍無法阻擋投資人外逃，台股今（13）日開盤下跌331點、以10,091點開出。

（上午9點06分更新）指數來到9681點、下跌740點。

請繼續往下閱讀...

電子三雄中，台積電（2330）以275元開出、下跌6.4%；股王大立光（3008）以3620元開出、下跌9.04%；鴻海（2317）開在70元、下跌5.89%。

今早財政部與國安基金還特地在盤前開記者會信心喊話，指出我國疫情控制穩定有序，基本面良好，本益比及殖利率佳，且出口持續成長，加以政府推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌，但提振信心的成效似乎有限。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國總統川普宣布對英國以外的歐洲國家「封關」，政府的激勵措施仍無法消彌投資人憂慮，美股12日重創更深，標普開盤情況慘重，甚至直接觸發熔斷機制，道瓊指數崩跌2352點，創下1987年以來最劇烈跌幅，三大指數全部遁入熊市。

道瓊指數雪崩式下跌2352.6點，或9.99％，終場以21200.62點作收；標普500指數下跌260.74點，或9.51％，收在2480.64點；那斯達克指數下跌750.25點，或9.43％，收在7201.80點。

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