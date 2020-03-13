越南第一富家女確診！老爸砸千萬包機「載女兒回國」：只為儘快治療

▲新冠肺炎疫情在全球擴散。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

越南新冠肺炎累計確診44起，其中一位患者是太平洋集團（IPP）董事長的千金阮仙（音譯），她日前在英國倫敦乾咳身體不適，且先前接觸者已確診，富商父親當時為了讓她儘快得到治療，直接砸千萬新台幣，租用包機將她載回越南。

據越通社報導，越南衛生部10日宣佈，發現第32例新冠肺炎確診病例，是一名24歲的本國女性，2月底在英國曾與越南6日公佈的一名有歐洲多國旅行史的確診病例有接觸，隨後出現咳嗽等症狀，9日乘私人飛機返回越南。

▲ 阮仙與父親（左二）。（圖／翻攝自今日頭條）

阮仙從3月2號起開始出現咳嗽現象，沒有發熱，她曾經去看過醫生並拿藥回住所治療。由於不放心，她9日乘坐包機飛往越南，並被送往胡志明市醫院進行隔離，隨後被確診。

據悉，該包機是隸屬於大衆集團的達索獵鷹8X公務機，租用金額高達250萬人民幣（約1075萬台幣）。對此，阮仙在個人主頁po文，稱「因為家人和朋友的擔心，我爸今天租了一架飛機把我載回越南，我也將會遵守越南的相關隔離規定。」同時，她還在公開了她在歐洲的行程，以及和第17例病人的會面情況等。

阮仙的父親被譽為越南品牌大王，身價不菲，是早前回到越南投資發展的越僑。由於出身優渥，阮仙在社交網路走紅，甚至有人稱她為越南第一富家女。

▼ 阮仙IG美照。（圖／翻攝自IG／tiennguyenn）