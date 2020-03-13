美股道瓊暴跌2352點　台指期開盤重挫613點...預告台股開市將狂殺

▲美股道瓊暴跌 2352.60 點。回頭看台指期今（13）日開盤下跌 613 點，來到 9749 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國總統川普暫時限制歐洲旅客入境、並未出台更大規模刺激政策，華爾街市場恐慌席捲，美股早盤再觸發生熔斷，一度暫停交易，但恢復交易後華爾街仍繼續看空，跌幅再度擴大，四大指數無力為天，道瓊終場收跌約 10%，堪比 1929 年黑色星期四，亦是 1987 年崩盤以來最黑暗的一日。回頭看台指期今（13）日開盤下跌 613 點，來到 9749 點，預告台股開盤不妙。

美股道瓊指數暴跌 2352.60 點，或 9.99%，收 21,200.62 點。標普 500 指數暴跌 260.75 點，或 9.51%，收 2,480.63 點。那斯達克指數暴跌 750.25 點，或 9.43% ，收 7,201.80 點。費城半導體指數暴跌 170.44 點，或 10.91%，收 1,392.11 點。

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川普為防止疫情惡化，宣布為期30天的歐洲赴美旅遊禁令，但未提出投資人引頸期盼的強力經濟振興措施。影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）確診感染武漢肺炎，美國職籃NBA也在球員染疫後宣布停賽，進一步打擊投資人信心。

美股指數期貨瀰漫低氣壓，重挫5%觸發熔斷機制。歐洲中央銀行（ECB）宣布擴大購債，但未如市場預期降息，加上川普最新禁令重創旅遊相關類股，道瓊歐洲600指數崩跌11.5%，創史上最差單日表現。

截至今早8：47，台指期下跌 586 點，來到 9776 點。