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快訊／美軍對伊朗發動報復空襲！　轟炸真主黨旅5座兵器廠

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▲美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）公布兩張遭到空襲的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad airbase）衛星照。（圖／路透社）

▲美駐伊拉克基地再次受到攻擊，圖為1月遭到空襲的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad airbase）衛星照。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍駐伊拉克基地11日遭18枚小型火箭彈襲，造成2名美國人和一名英國籍人員死亡，因此於12日發動報復空襲，針對伊朗撐腰組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）攻擊。

綜合外電報導，美軍11日遭攻擊後，五角大廈（國防部）發布聲明譴責真主黨旅，並威脅美國會做出致命回應。數小時後，五角大廈證實美軍已經發動空襲，目標針對真主黨旅的5座兵器廠，並摧毀未來對美軍及盟友再次發動攻擊的能力。

聲明中指出，此次攻襲是出於「防禦性的、符合比例原則，並且是對伊朗撐腰的真主黨旅，直接做出的威脅回應。」

國防部長艾斯培（Mark Esper）重申，美國不會容許任何針對國民、國家利益和盟友的攻擊，並指出在美軍遭受攻擊後，他已經受到總統川普的直接授權，做出必要的回應。艾斯培在美軍遭受攻擊之後、反擊之前所做出的口頭回應，並沒有點出對方身分，只說美方的 資訊的掌握有相當的自信。

艾斯培所掌握的資訊顯示，攻擊是由人員操作卡車載運的自走火箭炮──喀秋莎火箭炮（Katyusha rocket launcher）發動，共發射30枚火箭，其中18枚擊中塔吉軍事營地，造成3人死亡，至少14人受傷 。

►18枚小型火箭彈猛轟美駐伊拉克基地！　3死10多人受傷

出稿0751

更新0811
 

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